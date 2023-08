Les tapis techniques GEGGUS, un pas de plus vers l’Environnement !

Nous sommes ravis de vous annoncer que Geggus a récemment obtenu la médaille de bronze de l'organisme certificateur ECOVADIS dans le cadre de notre démarche RSE.

Cette distinction met en avant notre engagement en matière d'environnement, de responsabilité sociale et des droits de l'homme, d'éthique et d'achats responsables.

De plus, en tant que fabricant de tapis, nous adhérons également à l’éco organisme Valobat agréé par l’Etat permettant de financer la collecte, le tri, le recyclage et la valorisation des déchets issus des Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment.



Vous trouverez plus d’informations sur les tapis 100% recyclable à recommander dans notre prochaine newsletter du 15 septembre.