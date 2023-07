Optez dans vos entrées pour les possibilités multiples de personnalisation offertes à travers les tapis techniques GEGGUS : l’effet "waouh" est assuré !

Des logos/inscriptions sur profilés inox et/ou des profilés alu avec thermo laquage pour des entrées colorées.

Les tapis techniques Geggus sont renommés pour leur qualité premium, leur durabilité et leur design innovant. Avec toutes ces options de personnalisation, les tapis techniques encastrables deviennent un outil puissant pour promouvoir l'image de marque de votre entreprise et créer un impact visuel marquant dès l'entrée de vos locaux.



Des domaines de mise en œuvre sans limite : halls d'accueil, showrooms, espaces de vente, salles d'exposition, événements spéciaux, bureaux, boutiques/commerces, ERP, bâtiments administratifs, hôtels, résidences séniors et bien plus encore. Ces tapis personnalisés offrent une première impression mémorable à vos visiteurs et clients.



De plus, le thermo laquage permet aux entreprises de choisir parmi une gamme de coloris du RAL vibrantes afin de se démarquer des autres en relevant l’identité ou la marque de l’entreprise selon leur charte graphique.

En tant que prescripteurs de produits, nous souhaitons attirer votre attention sur l’importance d’un hall d’accueil parfaitement design.

