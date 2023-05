Société familiale indépendante depuis 3 générations. L’exigence professionnelle et les valeurs humaines sont les piliers de l’entreprise GEGGUS. Nos salariés ainsi que nos clients se retrouvent dans ces valeurs. Elles les fidélisent depuis 3 générations. Particulièrement attachés à l’entreprise nos salariés tout comme nos clients apprécient notre efficacité et notre fiabilité. L’accompagnement sur–mesure et la qualité de nos produits sont reconnus et plébiscités par nos clients depuis plus de 75 ans.



Pour être toujours plus proche des ses clients M. Geggus père crée en 1996 la filiale française GEGGUS France SARL à Strasbourg Grand-Est. Depuis 25 ans nous commercialisons les tapis d’entrée PREMIUM et leurs accessoires, conçus et fabriqués exclusivement en Allemagne par la maison mère GEGGUS GmbH. Notre filiale couvre l’ensemble du territoire français (métropole et DOM/TOM) ansi que le Luxembourg.