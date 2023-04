TESTO 883 : caméra thermique certifiée CNPP (320 x 240 pixels, mise au point manuelle, App, laser)

Développée pour les techniciens de maintenance, les Facility Manager et les conseillers en rénovation énergétique : la caméra thermique testo 883 est un assistant fiable pour vos tâches de mesure thermiques. Grâce à une qualité optimale de l’image thermique et aux fonctions utiles, vous économisez du temps et garantissez des résultats de travail parfaits.



Avantages pour les techniciens de maintenance et Facility Manager :

Facile à manipuler – gestion intelligente des images et données grâce à testo SiteRecognition : attribution automatique des images thermiques au bon objet mesuré au moyen du code QR, code Datamatrix, code-barres ou code 2D Testo, reprise de lieux de mesure des inventaires existants, exportation des résultats de travail (au format .xls) pour le traitement dans des programmes externes.

Intelligent : analyses rapides directement sur place avec l’App testo Thermography et partage instantanée des images thermiques avec des collègues.

Connecté : transfert sans fil des valeurs de mesure de la pince ampèremétrique Testo directement dans l’image thermique – ainsi, vous pouvez p. ex. documenter l’état de charge directement dans l’image thermique lors du contrôle d’armoires électriques et évaluer de manière fiable l’état de l’installation.

Commande intuitive possible via écran tactile et joystick.

Avantages pour les conseillers en rénovation énergétique :