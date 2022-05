15 ans après avoir lancé sa première gamme de caméras thermographiques infrarouge, la marque Testo innove avec une toute nouvelle gamme. L'objectif ? Optimiser la qualité d’images thermiques et leur analyse sur le terrain.

Cela fait 60 ans que Testo fournit des solutions de mesures dans le domaine du bâtiment et de l'industrie, facilement manipulables par ses professionnels. Dans son catalogue, on retrouve ses caméras thermiques, lancées en 2007 et dotées de la technologie thermographie infrarouge.

« Utilisée dans de nombreux corps de métiers, la thermographie infrarouge est indispensable pour détecter et visualiser les déperditions de chaleur ou les vices de construction cachés d’un bâtiment, les fuites sur des installations de chauffage, ou encore, en maintenance préventive des installations électriques », rappelle la marque.

Et à l’heure où la connectivité et l’envie de rendre des solutions plus intuitives gagnent du terrain dans le bâtiment, entre les ascenseurs et fenêtres, Testo innove. C’est ainsi que le fabricant a donné naissance à une nouvelle gamme de caméras thermographiques infrarouge, du même acabit. Quatre nouveaux modèles cohabitent au sein de cette gamme : testo 865s, testo 868s, testo 871s et testo 872s.

De la thermographie infrarouge avec une meilleure qualité d’image

Première particularité de nouvelles caméras thermographiques infrarouge : leur sensibilité thermique (NETD) très élevée. Pour preuve, les différences de température peuvent être décelées à partir de 0,1 °C chez le Testo 865s, de 0,08 °C chez le Testo 868s et le Testo 871s voire à 0,05 °C chez le Testo 872s.

Toutes sont également équipées de la fonction Testo SuperResolution, pouvant augmenter jusque par quatre la résolution. Ainsi, sur l’ensemble des modèles, la qualité d’image peut aller de 160 x 120 pixels à 320 x 240 pixels pour les modèles Testo 865s et 868s, de 240 x 180 pixels à 480 x 360 pixels pour le modèle Testo 871s ainsi que de 320 x 240 pixels à 640 x 480 pixels sur le Testo 872s.

Autant dire que la gamme Testo tend à répondre à différents besoins. L’ensemble est également équipé de la fonctionnalité ScaleAssist, qui permet un réglage du contraste des images thermiques et de pouvoir comparer différentes images thermiques, qu’importe les différences de température intérieure/extérieure.

« Cette fonction rend l’évaluation des anomalies et des ponts thermiques d’un bâtiment plus facile que jamais. En effet, la répartition des couleurs de l’image thermique est automatiquement adaptée pendant la mesure en fonction de la température intérieure et extérieure. Les erreurs d’interprétation dues à un mauvais cadrage thermique sont ainsi réduites », souligne Testo. Pratique donc, pour repérer les déperditions thermiques, fort enjeu dans les travaux de rénovation d’isolation et de chauffage, par exemple.

Pour éviter des erreurs de mesures de la part l’utilisateur, Testo propose sur cette gamme l’avertisseur IFOV Testo, qui place sur l’écran de la caméra un curseur carré. L'avantage ? S’assurer que l’objet mesuré se trouve bien à l’intérieur de ce cadre.

De la connectivité pour plus de facilité d’utilisation

Mais améliorer la résolution d’image des caméras thermographiques infrarouge n’est pas le seul objectif de Testo à travers sa nouvelle gamme. Un second consiste à rendre ces appareils davantage connectés et intelligents.

C’est pour cette raison que les Testo 868s, Testo 871s et Testo 872s incluent un appareil photo numérique. Dispositif qui peut être relié à l’application Testo Thermography, disponible sur IOS et Android. L’outil offre une analyse rapide sur site (génération de rapports succincts, enregistrement en ligne et envoi de ceux-ci par e-mail, ajout de points de mesure supplémentaires).

Autre fonctionnalité de Testo Thermography : la transmission d’images thermiques en direct à un smartphone ou une tablette. Les supports peuvent être ainsi utilisés comme un deuxième écran.

Les caméras testo 871s et 872s s’accompagnent, en plus, de technologies sans fil avec le thermo-hygromètre Testo 605 i et la pince ampèremétrique Testo 770-3. De cette façon, ces modèles peuvent « rechercher les zones humides et à risque de moisissures dans un bâtiment ou pour détecter la charge d’une armoire électrique. Les valeurs de mesure des deux appareils de mesure sont transmises aux caméras via Bluetooth », précise Testo.

De quoi rendre les caméras « faciles à tenir en main et assez robustes pour résister aux conditions de travail parfois extrêmes », conclut la marque.

Virginie Kroun

Photo de Une : Testo