Pompe à Vide testo 565i : Performance Automatique et Efficacité Maximale

Découvrez la nouvelle pompe à vide testo 565i, conçue pour le tirage au vide des installations frigorifiques et des pompes à chaleur de manière entièrement automatique. Dès que la dépression cible est atteinte, la pompe stoppe automatiquement l’aspiration et lance un test de maintien du vide. Cela garantit l’élimination sécurisée des gaz indésirables et de l’humidité, tout en enregistrant les données relatives à l’étanchéité de l’installation.

Documentation Ininterrompue avec la Fonction « Data Logging »

Grâce à la fonction « data logging », la pompe à vide testo 565i assure une documentation continue des processus. Les tirages au vide peuvent ainsi se dérouler sans intervention, offrant une précision et une efficacité optimales.

Flexibilité et Gain de Temps avec l’App testo Smart

La configuration, la surveillance des valeurs en temps réel et l’envoi du protocole de mesure s'effectuent facilement via l’App testo Smart gratuite. Cela permet de rester flexible et de gagner un temps précieux.

Connectivité Bluetooth pour une Coordination Parfaite

Pour une coordination optimale des processus de travail, la testo 565i se connecte automatiquement via Bluetooth avec les appareils de mesure du froid de Testo et l’App Smart. En outre, sa compatibilité avec les fluides frigorigènes A2L et A3 garantit une sécurité maximale en toutes circonstances.

Confort et Sécurité Maximale

La pompe est équipée d’un mécanisme de changement d’huile simple et d’un verre regard pour une évaluation rapide du niveau d’huile. Sa poignée ergonomique offre un confort d'utilisation optimal. De plus, le clapet anti-retour intégré protège contre les pertes de vide, même en cas de coupure de courant inattendue, assurant ainsi une fiabilité élevée et un déroulement ininterrompu des processus.

Les avantages de la Pompe à Vide testo 565i :