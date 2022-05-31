ConnexionS'abonner
Fermer

Toile pour pergolas - Sunworker Top Beige M712

Partager le produit
DICKSON CONSTANT

Produit sur une base Rachel Trameur, SWK TOP offre la plus haute résistance à la déchirure, tout en restant le produit le plus léger et le plus fin de sa catégorie.

Grâce à sa finition innovante avec tenue aux UV renforcée, SWK TOP vous protège efficacement et durablement du soleil comme de la pluie, et vous assure un entretien facile.

SWK TOP convient parfaitement aux applications pergolas, velums et voiles d'ombrage de grande dimension.

Avantages produit :

  • Sun protection
  • Résistant à la déchirure
  • Résistant aux moisissures
  • Entretien facile
  • Résistant à la décoloration
  • Résistant aux taches

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Armure : Rachel Trameur - résistance à la déchirure supérieure
Finition : Enduction PVC double face - système Lowick
Epaisseur : 42 mm
Poids : 360 g/m²
Longueur du rouleau : 25 m
Laize : 300 cm
Equivalence RAL : 1015

Matériaux

  • Polyester
  • PVC

Labels et certifications

  • AFNOR

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
Documentation

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

DICKSON CONSTANT - Batiweb

DICKSON CONSTANT étend aujourd'hui son leadership à l'ensemble des textiles techniques...

Z.I la Pilaterie 10 Rue des Châteaux
59443 Wasquehal
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.