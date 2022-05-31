Toile pour pergolas - Sunworker Top Beige M712
Produit sur une base Rachel Trameur, SWK TOP offre la plus haute résistance à la déchirure, tout en restant le produit le plus léger et le plus fin de sa catégorie.
Grâce à sa finition innovante avec tenue aux UV renforcée, SWK TOP vous protège efficacement et durablement du soleil comme de la pluie, et vous assure un entretien facile.
SWK TOP convient parfaitement aux applications pergolas, velums et voiles d'ombrage de grande dimension.
Avantages produit :
- Sun protection
- Résistant à la déchirure
- Résistant aux moisissures
- Entretien facile
- Résistant à la décoloration
- Résistant aux taches
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Armure : Rachel Trameur - résistance à la déchirure supérieure
Finition : Enduction PVC double face - système Lowick
Epaisseur : 42 mm
Poids : 360 g/m²
Longueur du rouleau : 25 m
Laize : 300 cm
Equivalence RAL : 1015
Matériaux
- Polyester
- PVC
Labels et certifications
- AFNOR
Familles d'ouvrage
- Maison individuelle
Firegard
