Toile pour pergolas - Sunworker Top Beige M712

Produit sur une base Rachel Trameur, SWK TOP offre la plus haute résistance à la déchirure, tout en restant le produit le plus léger et le plus fin de sa catégorie.

Grâce à sa finition innovante avec tenue aux UV renforcée, SWK TOP vous protège efficacement et durablement du soleil comme de la pluie, et vous assure un entretien facile.

SWK TOP convient parfaitement aux applications pergolas, velums et voiles d'ombrage de grande dimension.

Avantages produit :