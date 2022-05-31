ConnexionS'abonner
Fermer

Toile de store - Orchestra Acier Piqué U406

Partager le produit
DICKSON CONSTANT

La toile de store Orchestra est la référence en matière de protection solaire.

Elle vous garantit dans le temps une très bonne protection contre les rayons UV, la chaleur, la luminosité et les intempéries. Sa fibre acrylique teint masse, Sunacryl, et son traitement spécial store extérieur, Cleangard, lui confèrent une excellente tenue des couleurs dans le temps, une bonne résistance à l'eau, aux déchirures et aux salissures.

La toile de store Orchestra est conseillée pour tous les types de store, quel que soit leur emplacement. Certains unis sont disponibles en laizes de 165, 200, 250 et 320 cm. L'intégralité des références est vendue en laize de 120 cm.

DICKSON CONSTANT étend aujourd'hui son leadership à l'ensemble des textiles techniques dédiés à l'habitat. Son activité répond désormais à quatre marchés : la protection solaire, le revêtement de sol, l'aménagement intérieur et extérieur et l'équipement des bateaux.

Avantages produit :

  • Résistant à la décoloration
  • Résistant aux taches
  • Sun protection
  • Résistant à la déchirure
  • Résistant aux moisissures
  • Entretien facile
  • Respirant

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Armure : Canvas
Finition : Traitement Cleangard spécial Store antisalissures et imperméabilisant
Epaisseur : .6 mm
Poids : 290 g/m²
Longueur du rouleau : 60 m
Laize : 120 cm
Equivalence RAL : 7043

Matériaux

  • Acrylique

Labels et certifications

  • AFNOR

Divers

100% acrylique teint masse Sunacryl

Familles d'ouvrage

  • Maison individuelle
Documentation

Les tags associés

Autres produits

Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

DICKSON CONSTANT - Batiweb

DICKSON CONSTANT étend aujourd'hui son leadership à l'ensemble des textiles techniques...

Z.I la Pilaterie 10 Rue des Châteaux
59443 Wasquehal
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.