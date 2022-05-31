Toile de store - Orchestra Acier Piqué U406
La toile de store Orchestra est la référence en matière de protection solaire.
Elle vous garantit dans le temps une très bonne protection contre les rayons UV, la chaleur, la luminosité et les intempéries. Sa fibre acrylique teint masse, Sunacryl, et son traitement spécial store extérieur, Cleangard, lui confèrent une excellente tenue des couleurs dans le temps, une bonne résistance à l'eau, aux déchirures et aux salissures.
La toile de store Orchestra est conseillée pour tous les types de store, quel que soit leur emplacement. Certains unis sont disponibles en laizes de 165, 200, 250 et 320 cm. L'intégralité des références est vendue en laize de 120 cm.
DICKSON CONSTANT étend aujourd'hui son leadership à l'ensemble des textiles techniques dédiés à l'habitat. Son activité répond désormais à quatre marchés : la protection solaire, le revêtement de sol, l'aménagement intérieur et extérieur et l'équipement des bateaux.
Avantages produit :
- Résistant à la décoloration
- Résistant aux taches
- Sun protection
- Résistant à la déchirure
- Résistant aux moisissures
- Entretien facile
- Respirant
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Armure : Canvas
Finition : Traitement Cleangard spécial Store antisalissures et imperméabilisant
Epaisseur : .6 mm
Poids : 290 g/m²
Longueur du rouleau : 60 m
Laize : 120 cm
Equivalence RAL : 7043
Matériaux
- Acrylique
Labels et certifications
- AFNOR
Divers
100% acrylique teint masse Sunacryl
