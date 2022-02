DICKSON CONSTANT étend aujourd'hui son leadership à l'ensemble des textiles techniques dédiés à l'habitat. Son activité répond désormais à quatre marchés : la protection solaire, le revêtement de sol, l'aménagement intérieur et extérieur et l'équipement des bateaux.

Riches d’une tradition textile depuis 1836, nous sommes devenus au fil des années le leader mondial du marché des textiles techniques. Notre appartenance depuis 1998 au groupe américain Glen Raven® nous a permis de développer nos activités et d’accroître nos synergies au niveau mondial.

Nos produits sont commercialisés sous deux marques Dickson® et Sunbrella®.

Réalisés dans le Nord de la France, à Wasquehal, les tissus Dickson® sont confectionnés par des tisserands experts.

S'appuyant sur un savoir-faire ancestral, ils réinventent chaque jour leur métier, un artisanat parmi les plus vieux du monde.

Innovative textiles for your world. Ces cinq mots affirment notre force d’innovation et notre envergure mondiale. L’innovation textile est notre moteur pour conquérir les marchés de demain et répondre aux enjeux de l’amélioration de l’habitat.

À la fois techniques et résolument déco, les collections textiles développées par le bureau de Design Dickson sont ancrées dans la modernité. Les marques Dickson® et Sunbrella® possèdent une exigence commune : la technologie au service de l'esthétique.

Le savoir-faire de DICKSON CONSTANT :