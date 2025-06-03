Une écriture de façade en béton brossé
Hardie® Architectural Panel est l'un des produits les plus innovants en matière de revêtement en fibres-ciment. Il n'impressionne pas seulement par ses performances, il est également un véritable outil de conception polyvalent : craquez pour l'une de nos couleurs vibrantes, choisissez entre nos deux textures disponibles et personnalisez chaque projet à l'infini. Et ce n'est pas tout : le panneau Hardie® Architectural Panel est proposé à un prix abordable et constitue ainsi la solution parfaite pour tous vos projets.
Pourquoi choisir Hardie® Architectural Panel ?
- Classement feu A2 : incombustible.
- Deux textures disponibles : Smooth Sand et Brushed Concrete (béton griffé).
- Garantie 15 ans.
- Bénéficie de DTU
Matériaux (détail) :
- Le fibres-ciment James Hardie est composé de ciment Portland, de sable, de fibres de cellulose, d’eau et d’additifs sélectionnés.
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Panneaux en fibres-ciment naturel à finition Smooth Sand ou Brushed Concrete.
Produit : Les panneaux de façade Hardie® Architectural Panel Métallique Panel à base de fibres-ciment sont disponibles en grand format et en épaisseur de 8 mm. Ils sont résistants aux intempéries grâce à leur revêtement de finition coloré. Le fibres-ciment James Hardie est composé de ciment Portland, de sable, de fibres de cellulose, d’eau et d’additifs sélectionnés.
Certification : DTU 45.4
Matériaux classés selon la norme EN 13501-1 : Incombustible A2-s1, d0
Panneaux en fibres-ciment selon EN 12467 : Classe 2, Catégorie A, Niveau 1 Epaisseur 8 mm
Longueur (Brute) 3048 mm, (Net*) : 3038 mm
Largeur (Brute) 1220 mm, (Net*) : 1210 mm
Densité ~ 1300 kg/m³ Poids surfacique 10,2 kg/m²
Conductivité thermique 10,tr = 0,23 W/mKRésistance thermique R10,tr = 0,035 m²K/W
Résistance à la flexion (selon EN 12467) : 17,8 MPa perpendiculaire au sens des fibres 11,4 MPa parallèle au sens des fibres
Absorption de l’eau (selon DIN 52103 :1988-10 méthode A, 14 jours) 30%
Module d‘élasticité : 6200 N/mm² Variations dimensionnelles ≤ 0,05 mm/m (Une découpe de 5 mm autour du panneau est recommandée pour un équerrage optimal)
Tolérances dimensionnelles à l’humidité pour les formats de panneaux standards selon EN 12467 Longueur ± 5 mm
Largeur ± 3,66 mm Epaisseur ± 0,8 mm
Equerrage 2 mm/m
Hardie® Architectural Panel 8mm est disponible en deux textures : Brushed Concrete et Smooth Sand.
Face avant : Revêtement coloré en surface
Face arrière : Légèrement rugueuse.
Disponible en 6 couleurs standards et en couleur à la demande (RAL or NCS)
Les panneaux sont stockés à l’horizontale sur palette en bois.
Une palette contient 25 panneaux et possède un film de protection.
Le stockage à l’extérieur est possible en raison de la résistance au gel du produit. Dans ce cas, une bâche de protection ventilée doit être utilisée pour protéger les panneaux contre l’humidité et les salissures.
La lame de scie circulaire HardieTM Blade à pointe diamant est particulièrement adaptée pour la découpe des panneaux.
Entraxe des ossatures : Sur support mur à ossature bois (COB) ≤ 625 mm / Sur support mur en béton ou maçonnée ≤ 600 mm
Recyclage : Recyclage selon les réglementations locales pour le béton/fibres-ciment.
Code déchet EAK : 1700101 (Béton)
Garantie : 15 ans selon nos conditions de garantie.
Nos recommandations sont basées sur des rapports d’essais ainsi que sur un retour d’expérience et ne sauraient se substituer aux directives, normes, agréments ou autres certifications applicables. Compte tenu du fait que le traitement et l’application des panneaux revêtent une multitude d’opérations soumises aux aléas de chantier et échappant au contrôle de la société James Hardie, il est recommandé de toujours procéder à des tests préalables en cas de doute. James Hardie se réserve le droit d’apporter à tout moment des modifications techniques sans avis préalable. La livraison, le traitement et la garantie portant sur les produits mentionnés dans cette fiche technique sont effectués conformément à nos conditions générales de vente.
Divers
Les panneaux sont spécialement conçus comme revêtements extérieurs pour les bâtiments résidentiels et commerciaux, tant en construction neuve qu’en rénovation. Le panneau de façade Hardie® Architectural Panel se pose en façade dite « ventilée », avec une ossature en bois ou métallique, sur un mur support en béton ou maçonné, ainsi que sur support COB. Il peut être installé à l’horizontale ou à la verticale, avec ou sans isolant. Les fixations assurant leur maintien dans l’ossature sont assorties aux couleurs des panneaux.
Familles d'ouvrage
- Commerce
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- Logement collectif
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