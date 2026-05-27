Le baromètre Artisanté 2025 révèle une hausse de la fatigue, du stress et des difficultés psychiques chez les artisans du bâtiment et du paysage.

L'édition 2025 du baromètre Artisanté BTP et paysage révèle des « fragilités économiques et humaines préoccupantes ». L'étude, menée par la CAPEB et la CNATP (Chambre nationale de l'artisanat des travaux publics et du paysage) ainsi que l'IRIS-ST (Institut de recherche et d’innovation sur la santé et la sécurité au travail), auprès de 2 491 artisans, montre un mal-être qui se généralise dans la profession.

La CAPEB, qui rappelle les deux années consécutives de baisse d'activité pour l'artisanat du bâtiment, affirme que seuls 38 % des sondés sont optimistes concernant l'activité de leur entreprise. Une situation économique souvent compliquée (47 % des pessimistes estiment que la pérennité de leur entreprise est menacée) qui semble jouer sur la santé mentale des chefs d'entreprise, à en croire l'étude.

La charge de travail, première source de stress

Ainsi, 43 % disent avoir été en difficulté psychique au cours de l'année 2025, dont 40 % n'en ont parlé à personne. Un chiffre qui fait dire au syndicat qu'il faut « poursuivre la sensibilisation sur l'intérêt, pour la personne en détresse, de parler ». L'organisation patronale estime en revanche « encourageant » qu'une part grandissante ose aborder le sujet directement avec leur médecin.

Plus de la moitié des chefs d'entreprise travaillent plus de 50 heures par semaine. Un chiffre qui monte à 66 % pour les patrons d'entreprises de 11 à 15 salariés et 75 % pour les structures entre 16 et 20 salariés.

©CAPEB

Une charge de travail, citée comme première source de stress (52 % des sondés, contre 45 % en 2024), qui provoque un grignotage des jours de repos. Par rapport au baromètre 2024, la part de dirigeants travaillant régulièrement le week-end a augmenté de deux points pour atteindre les 48 %.

Pour deux tiers des artisans, les jours de repos ne riment pas avec déconnexion totale puisqu'ils disent consulter leurs mails. Une connexion qui est comprise comme « faisant partie du métier » selon de nombreux sondés pour ne pas faire attendre leurs clients notamment.

Pour ce qui est des vacances, 27 % des artisans prennent au maximum deux semaines de congé, une statistique stable par rapport à 2024. Mais à regarder les artisans travaillant seuls, 38 % de cette population a pris au maximum deux semaines de congé et 57 % n'ont pas dépassé les trois semaines. Plus l'entreprise est petite et moins le patron s'est accordé de congés selon la CAPEB. À l'inverse, seuls 22 % des chefs d'entreprises dans lesquelles travaillent 16 à 20 salariés n'ont pas dépassé les trois semaines de vacances.

Des tâches administratives trop chronophages ?

Le syndicat pointe du doigt le poids des tâches administratives dans le temps de travail des chefs d'entreprise, une source de stress selon 42 % d'entre eux. Là encore, il est lié à la taille des entreprises : 78 % des patrons d'entreprises de 16 à 20 salariés y consacrent plus d'un quart de leur temps, contre 31 % des artisans seuls.

©CAPEB

Au final, l'étude montre une explosion de la fatigue ressentie chez les chefs d'entreprise (de 51 % à 64 % entre début 2025 et début 2026) et une baisse de confiance (de 22 % à 16 %) et de motivation (de 23 % à 16 %).

Malgré une légère baisse de 2 points, 66 % des sondés déclarent être toujours totalement épanouis dans leur métier, signal pour la CAPEB que l'artisanat reste, pour beaucoup, un « métier passion ».