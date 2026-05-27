Indemnité carburant : l’aide de 100 € ouverte, le guichet GNR du BTP arrive le 8 juin

L’aide carburant 2026 est ouverte sur impots.gouv.fr avant l'arrivée imminente du guichet GNR pour le BTP. Découvrez son montant, ses critères, et comment faire une demande en ligne.

Depuis ce mercredi 27 mai, 8 heures du matin, les actifs contraints d'utiliser leur véhicule personnel pour se rendre au travail peuvent faire leur demande d'indemnité carburant sur le site impots.gouv.fr. Annoncé jeudi dernier par le Premier ministre Sébastien Lecornu, ce dispositif vise à atténuer les effets de la hausse des prix des carburants.

Le plafond de l'indemnité est fixé à 100 euros. Concrètement, cela représente 20 centimes d'euro par litre, calculés sur une consommation moyenne de carburant. Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, a estimé que le dispositif cible trois millions de Français.

Qui peut bénéficier de l’indemnité carburant ?

L'aide s'adresse aux actifs — salariés comme non-salariés — dont les revenus sont modestes ou moyens. Le critère financier est déterminant : le revenu fiscal de référence du foyer par part ne doit pas dépasser 16 880 euros au titre de l'année 2024, soit environ 1 500 euros nets par mois pour une personne seule, ou 4 500 euros nets pour un couple avec deux enfants.

La condition de mobilité est également stricte. « Vous devez utiliser un véhicule personnel à des fins professionnelles, et être considéré comme un travailleur grand rouleur », précise le gouvernement. Sont concernés les actifs parcourant au moins 15 km par trajet domicile-travail — soit 30 km aller-retour — ou cumulant a minima 8 000 km par an dans le cadre de leur activité professionnelle.

Les demandeurs doivent par ailleurs résider fiscalement en France, y être domiciliés au titre de l'année 2024, et être nés avant le 1er janvier 2009.

Le type de véhicule est également soumis à conditions. Seuls sont éligibles les véhicules terrestres à moteur à deux, trois ou quatre roues, à motorisation thermique ou hybride non rechargeable. Le véhicule doit par ailleurs être régulièrement assuré à la date de la demande et ne pas être classé comme véhicule endommagé.

Quels contrôles contre la fraude ?

La Direction générale des finances publiques (DGFiP) a tenu à rassurer sur la fiabilité du dispositif. « On sait comment on va faire pour contrôler », a déclaré sa directrice générale, Amélie Verdier, lors d'un point de presse au début du mois. Une collaboration avec les assureurs sera notamment mise en place afin de « vérifier que la personne qui déclare le fait à partir d'un véhicule que nous savons être assuré par lui », et de s'assurer « qu'il y a un seul véhicule », a-t-elle détaillé.

L'enjeu est de taille : « À chaque fois qu'il y a un nouveau guichet, il y a un nouvel écosystème de fraude qui s'organise », a prévenu Amélie Verdier. Le formulaire sera également déployé « dans des conditions de protection des données personnelles », avec, selon elle, « un système plus sécurisé qu'en 2023 », dans un contexte où « la menace cyber est plus intense ».

Comment faire sa demande ?

Le formulaire est accessible pendant deux mois sur l'espace personnel du site impots.gouv.fr. Le demandeur devra renseigner son état civil, son numéro fiscal, le numéro d'immatriculation de son véhicule ainsi que son numéro de carte grise. Il lui faudra également certifier qu'il remplit les conditions de distance parcourue dans le cadre de son activité professionnelle.

Contrairement à certaines aides versées automatiquement, l'indemnité carburant 2026 requiert une démarche active de la part du bénéficiaire. Les demandeurs disposent de deux mois pour constituer leur dossier : le guichet fermera le 27 juillet 2026.

BTP : une aide exceptionnelle sur le GNR, le guichet ouvre le 8 juin

Les entreprises du bâtiment et des travaux publics seront prochainement concernées par un second dispositif. Une aide exceptionnelle destinée à compenser la hausse du prix du gazole non routier (GNR) — le carburant des engins de chantier (mini-pelles, bulldozers, chargeuses, compacteurs) — sera accessible à partir du 8 juin 2026, pour une fermeture du guichet fixée au 3 juillet.

Qui pourra bénéficier de l’aide GNR BTP ?

Le dispositif cible les petites structures du BTP de 20 salariés au plus. Les entreprises doivent utiliser des engins fonctionnant au GNR et exercer dans un secteur éligible : terrassement, maçonnerie gros œuvre, voirie, charpente, démolition, réseaux, génie civil, entre autres.

20 centimes par litre, plafonné à 4 000 euros

L'État remboursera 20 centimes par litre de GNR acheté entre le 1er et le 31 mai 2026, dans la limite de 4 000 euros par entreprise. La demande devra être déposée sur l'espace professionnel du site impots.gouv.fr, accompagnée des factures de GNR de mai 2026, d'un RIB et d'une déclaration sur l'honneur.

Les entreprises ayant déjà bénéficié d'autres aides publiques devront également fournir la liste de ces aides : la réglementation européenne plafonne en effet le cumul des subventions publiques perçues par une même entreprise sur trois ans, au nom du principe de la concurrence non faussée.

À noter : si le montant de l'aide dépasse 600 euros, l'administration se réserve la possibilité de procéder ultérieurement à un contrôle. En cas de retour à une meilleure rentabilité, une partie de la somme perçue pourrait être réclamée. Il s'agit donc avant tout d'une aide de trésorerie rapide, pensée pour soulager les petites entreprises du secteur fortement dépendantes des engins de chantier.