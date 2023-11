VANDEX SUPER : ciment imperméabilisation par cristallisation du béton

VANDEX est une marque de systèmes d’imperméabilisation et d’étanchéité pour la protection des bâtiments et la réparation du béton. Aujourd’hui marque forte du Groupe CPG, elle a acquis sa reconnaissance mondiale par l’invention de la technologie de cristallisation du béton depuis 1946. Le produit-phare de la gamme est l’imperméabilisation VANDEX SUPER / SUPER WHITE.



VANDEX SUPER est un ciment additivé d’agents chimiques actifs, qui s’applique par saupoudrage, ou par projection ou encore à la brosse sur la surface du béton, à raison de 1,2 à 1,5kg/m².



Il présente une microstructure très dense avec une porosité nettement inférieure à celle du béton, ce qui lui permet de réduire la perméabilité à l’eau à partir de la surface. Dans le même temps, le composant chimique clé de VANDEX SUPER, s’infiltre dans le béton, et modifie le pH et la composition chimique de la solution interstitielle. Cela déclenche une réaction avec les produits d’hydratation existants dans le béton, ; il y a formation de cristaux qui viennent combler les pores du béton, pour empêcher la perméation de l’eau :

Mur en béton exposé à l‘eau. L’eau a pénétré dans les capillarités du béton. Effet à long terme : fuites, béton endommagé

Après le traitement Vandex : Le produit Vandex a réagi chimiquement avec la chaux libre et l‘humidité. Il a pénétré dans le béton en formant des complexes chimiques qui rétrécissent considérablement les capillaires. Le béton est maintenant étanche mais laisse toujours passer la vapeur d‘eau. Les complexes chimiques Vandex restent dans le béton, prêts à se réactiver au contact de l‘eau.

Domaines d’application du VANDEX SUPER :



Produit d’imperméabilisation résistant aux pressions et contre-pressions d’eau, VANDEX SUPER assure la protection du béton en profondeur, contre l’eau et l’humidité, dans de nombreux types d’ouvrages : éléments de construction en béton enterrés, fondations, dalles, barrages…



Avantages du VANDEX SUPER :