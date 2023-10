Volet battant en composite polyuréthane monobloc Poséidon

Economique et sans entretien

Le Poséidon est une nouveauté dans notre gamme de volets battants. Le matériau utilisé, le composite polyuréthane est une matière innovante qui répond aux exigences les plus pointues. Sans déformation et imputrescible, elle est adaptée aux zones géographiques les plus rudes du point de vue météo.

Son aspect veiné (veinage naturel) vous assure une finition dans les règles des volets traditionnels en bois !

Le charme du bois sans l'entretien

La finition veinée est réalisée à partir d’empreintes de bois.

Le résultat est très efficace. Vous profi tez d’un volet à l’aspect traditionnel sans l’entretien du matériau bois. Les lasures ton bois (chêne clair, moyen ou foncé, et bois flotté) complètent les couleurs infinies disponibles sur ce modèle.