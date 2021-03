Leader du volet battant en France, Sothoferm est un fabricant de fermetures de référence depuis 30 ans. La société fête son anniversaire cette année et démontre son dynamisme et sa capacité à innover avec la sortie de deux nouveaux produits issus de la R&D de la société : Lumis, un volet battant muni d’un capteur solaire et Orphée, la première persienne aluminium du marché.