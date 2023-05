Ytong Verti 25 TPE : bloc en béton cellulaire de 25 cm d'épaisseur

Ces blocs de béton cellulaires pour réalisation de murs maçonnés offrent une résistance mécanique élevée. Certifiés NF, ils permettent de construire des immeubles jusqu’à R+4. Ils constituent ainsi une solution adaptée pour la réalisation de logements collectifs et bâtiments tertiaires résidentiels.



Leurs hautes performances thermiques permettent d’optimiser l’épaisseur de l’isolation thermique par l’intérieur des murs maçonnés. Conformément aux critères de la RT 2012, ils permettent d’associer mur isolant et isolant rapporté.



Exclusivement composés de béton cellulaire, ces blocs offrent une très bonne performance environnementale et correspondent aux critères du label E+C-. Classés EI240 -REI120 en 20 cm d'épaisseur et EI240 - REI180 en 25 cm d'épaisseur, ils offrent une protection incendie optimale. En outre, la gamme Verti laisse le choix de l’isolant pour tous les niveaux jusqu’à R+4. Les deux épaisseurs proposées laissent le choix entre un gain de surface ou une résistance thermique renforcée.

Labels & Certifications (détail) :