PRB COLOR INFINIFIX : nouvelle peinture prête à l’emploi

Sa formule 2 en 1 assure un résultat optimal pour décorer et protéger vos murs intérieurs et extérieurs. La surface peinte est lavable à l’eau claire et son entretien est facile. Grâce à notre nouvelle technologie « PRB Glass technology », notre produit dispose d’une dureté de film plus importante qui renforce la résistance de la peinture. Cette technologie apporte également un meilleur confort d’application ainsi qu’une excellente résistance au lustrage.