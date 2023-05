HECO-TOPIX-plus vis bardage

La vis pour façades HECO-TOPIX-plus avec pas de filetage variable est doté d’un filet total qui permet un assemblage solide des planches de la façade et de la structure inférieure, sans qu’il soit nécessaire de noyer la tête profondément dans le bois. La façade est maintenue par le filet et fixée axialement. On obtient ainsi des charges de traction plus élevées.

Résultat : moins de points de fixation et une plus grande rentabilité de la réalisation des façades. Grâce à l’utilisation d’un filet total, la fonction de la tête consiste essentiellement à donner l’impulsion de vissage. La vis pour façades HECO-TOPIX-plus a donc une petite tête fraisée bombée qui permet des montages simples et invisibles et, le cas échéant, permet également de réduire l’accumulation d’humidité.

Les vis sont en acier inoxydable A2. Les problèmes de corrosion due aux intempéries – par exemple des vis qui rouillent – sont absolument exclus.

Matériaux (détail) :

Acier inoxydable A2 et A4 pour des applications en milieux extérieurs

Labels & Certifications (détail) :