Brise-soleil architectural pour l’Institut d’Administration des Entreprises (IAE) à Puyricard

Le cabinet d'architectes Atelier Santelli l’avait bien compris. Dans les immeubles de bureaux, de salles de cours et d'amphithéâtres, un climat intérieur optimal est indispensable pour que les employés puissent donner le meilleur d'eux-mêmes pendant la semaine de travail. Et à cette fin, les lames brise-soleil DucoSun Cubic 200 Unifit se prêtent parfaitement !

Une diffusion maximum de lumière naturelle

Les lames brise-soleil DucoSun Cubic 200 Unifit empêchent non seulement la chaleur d'entrer, mais garantissent également la diffusion d'un maximum de lumière naturelle. Cela permet aux utilisateurs à l'intérieur du bâtiment de bénéficier d'un climat intérieur agréable à tout moment tout en laissant entrer suffisamment de lumière pour que les yeux ne se fatiguent pas.

Branché et contemporain

Les lames brise-soleil s'alignent sur la surface de la façade assurant ainsi une image uniforme, ce qui donne au bâtiment un aspect élégant et moderne. Et cela contribue également au bien-être général des utilisateurs et des occupants comme les étudiants, professeurs,... Après tout, tout le monde aime passer sa journée dans un climat (intérieur) agréable et dans un bâtiment branché et contemporain.

