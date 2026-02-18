Hellio Académie : formation FEEBAT « Clés d’une rénovation énergétique de qualité »

Dans un contexte de transition énergétique où la rénovation des bâtiments existants est un enjeu majeur pour la performance énergétique et la réduction des consommations, les professionnels du bâtiment ont besoin de compétences transversales solides. Pour répondre à cette demande, Hellio Académie propose une nouvelle formation du programme FEEBAT RENOPERF : « Clés d’une rénovation énergétique de qualité (Transverse) ».

Une formation stratégique pour maîtriser tous les aspects de la rénovation globale

Cette formation d’une journée (7 heures) est proposée aux artisans, salariés, chefs d’entreprise et autres professionnels du bâtiment souhaitant développer une vision globale et transversale des projets de rénovation énergétique, indispensable pour une réponse de qualité aux besoins des clients et aux exigences réglementaires.

Objectifs pédagogiques clés

Les participants apprendront à :

Intégrer les enjeux du marché de la rénovation énergétique et comprendre les évolutions du secteur.

et comprendre les évolutions du secteur. Identifier plus précisément l’état du parc et les besoins spécifiques de chaque chantier.

et les besoins spécifiques de chaque chantier. Maîtriser les principes d’éco-conditionnalité et les principaux dispositifs d’aides financières.

et les principaux dispositifs d’aides financières. Comprendre le parcours de qualification RGE et comment le viser en lien avec son activité.

et comment le viser en lien avec son activité. Développer une vision transversale intégrant la gestion des interfaces entre lots et les interactions entre différents corps d’état.

et les interactions entre différents corps d’état. Appréhender l’ ordonnancement des étapes d’une rénovation énergétique de qualité et apprendre à éviter les écarts ou pathologies courants sur les chantiers.

et apprendre à éviter les écarts ou pathologies courants sur les chantiers. Connaître les cas particuliers et les aspects réglementaires spécifiques aux bâtiments existants (réglementation thermique applicable, aides financières, TVA).

La formation est disponible en présentiel ou en distanciel (classe virtuelle), avec des modalités pédagogiques interactives incluant échanges, cas pratiques et quiz d’ancrage.

Hellio Académie : renforcer les compétences des pros de la rénovation

Hellio Académie est l’organisme de formation du groupe Hellio, spécialisé dans la montée en compétences des professionnels autour de la rénovation énergétique et de l’efficacité énergétique des bâtiments.

Fort d’une expertise approfondie en ingénierie de formation, Hellio Académie conçoit des parcours pédagogiques adaptés aux besoins des acteurs du secteur, qu’ils souhaitent se former à distance, en présentiel ou en intra-entreprise. L’offre couvre des thèmes tels que la réglementation, les dispositifs d’aides, la maîtrise des systèmes énergétiques et les techniques de rénovation performantes.

Informations pratiques

Durée : 7 heures (1 journée)

7 heures (1 journée) Formats disponibles : Présentiel ou distanciel

Présentiel ou distanciel Public : Artisans, chefs d’entreprise, salariés du bâtiment et professionnels souhaitant renforcer leurs compétences transversales

Artisans, chefs d’entreprise, salariés du bâtiment et professionnels souhaitant renforcer leurs compétences transversales Objectif : Acquérir une vision globale de la rénovation énergétique de qualité et s’aligner sur les exigences du marché et du signe RGE

Développez une expertise transverse pour vos chantiers de rénovation !

Inscrivez-vous dès maintenant à la formation FEEBAT « Clés d’une rénovation énergétique de qualité (Transverse) » pour maîtriser l’ensemble des enjeux techniques, réglementaires et organisationnels de la rénovation énergétique !

Plus d’informations et inscriptions sur : https://academie-hellio.catalogueformpro.com/8/professionnels-du-batiment