Rupteur de ponts thermiques Schöck Rutherma® T type DFi et DFi-S

Gamme DFi et DFi-S disponibles pour des hauteurs comprises entre 160 mm et 250 mm et de longueur 100 cm.

Autres hauteurs possibles sur demande.

Isolation performante de la liaison traitée grâce à l’isolant Neopor® (polystyrène graphité expansé haute densité (λ = 0.031 W/m.K)).

Résistance au feu de classe REI120.

Armatures en acier inoxydable

Sous Avis Technique et Avis Technique Expérimental du CSTB

Mise en œuvre facilité par un système d'emboitement tenon-mortaise.

Le rupteur type DFi (dalles coulées en place) dispose de pattes de fixation assurant un bon maintien pour une pose en toute sécurité lors du coulage du béton.