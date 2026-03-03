Clima First Sarking : Isolation Thermique par l’Extérieur

R = 6 avec une épaisseur de 130 mm

Très bonne capacité d’isolation : λ = 0,022 W/mK

Panneaux réversibles (Clima First® uniquement)

Système pratique et rapide à mettre en œuvre : panneaux autoportants, légers, faciles découper, rainurés/bouvetés

Solution éligible à Ma Prime Rénov’ et aux principaux dispositifs d’aides fiscales (CEE, TVA 5,5 % et ÉCO -PTZ)

le DTA du clima first sarking et clima first plus est désormais disponible. Une nouveauté qui garantit encore plus de performance et de flexibilité pour vos projets d'isolation.