Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

Clima First Sarking : Isolation Thermique par l’Extérieur

Partager le produit
MONIER

Clima First Sarking est un panneau d’isolation en PIR.

Matériaux (détail) :

  • Polyisocyanurate

Labels et certifications (détail) :

  • Acermi n°16/227/1196

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Épaisseur en mm : 130 & 160
Valeur R (m2K/W) : 6 & 7,34
Largeur hors-tout en mm : 1 200 & 1 200
Longueur hors-tout en mm : 2 410 & 2 410
Largeur utile en mm : 1 185 & 1 185
Longueur utile en mm : 2 385 & 2 385
Poids par panneau en kg : 12,9 & 15,7

Labels et certifications

  • Label Acermi

Divers

R = 6 avec une épaisseur de 130 mm
Très bonne capacité d’isolation : λ = 0,022 W/mK
Panneaux réversibles (Clima First® uniquement)
Système pratique et rapide à mettre en œuvre : panneaux autoportants, légers, faciles découper, rainurés/bouvetés
Solution éligible à Ma Prime Rénov’ et aux principaux dispositifs d’aides fiscales (CEE, TVA 5,5 % et ÉCO -PTZ)
le DTA du clima first sarking et clima first plus est désormais disponible. Une nouveauté qui garantit encore plus de performance et de flexibilité pour vos projets d'isolation.

Familles d'ouvrage

  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

L'actualité de la marque

Il n'y a pas davantage d'actualités

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
MONIER - Batiweb

Filiale du groupe BMI (Braas Monier – Icopal), le plus grand fabricant de solutions de couverture...

40, avenue Aristide Briand
92220 BAGNEUX
France

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.