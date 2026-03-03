Clima First Sarking : Isolation Thermique par l’Extérieur
Clima First Sarking est un panneau d’isolation en PIR.
Matériaux (détail) :
- Polyisocyanurate
Labels et certifications (détail) :
- Acermi n°16/227/1196
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Épaisseur en mm : 130 & 160
Valeur R (m2K/W) : 6 & 7,34
Largeur hors-tout en mm : 1 200 & 1 200
Longueur hors-tout en mm : 2 410 & 2 410
Largeur utile en mm : 1 185 & 1 185
Longueur utile en mm : 2 385 & 2 385
Poids par panneau en kg : 12,9 & 15,7
Labels et certifications
- Label Acermi
Divers
R = 6 avec une épaisseur de 130 mm
Très bonne capacité d’isolation : λ = 0,022 W/mK
Panneaux réversibles (Clima First® uniquement)
Système pratique et rapide à mettre en œuvre : panneaux autoportants, légers, faciles découper, rainurés/bouvetés
Solution éligible à Ma Prime Rénov’ et aux principaux dispositifs d’aides fiscales (CEE, TVA 5,5 % et ÉCO -PTZ)
le DTA du clima first sarking et clima first plus est désormais disponible. Une nouveauté qui garantit encore plus de performance et de flexibilité pour vos projets d'isolation.
Familles d'ouvrage
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
