CrystalSet : revêtement de finition pour des façades propres et durables
L'innovation Baumit CrystalSet est un système d'enduit de finition à 2 composants : le revêtement Baumit CrystalTop et son primaire associé Baumit CrystalActivator.
Baumit s'est appuyé sur les propriétés remarquables des enduits minéraux et y a ajouté un atout majeur : un conditionnement en pâte prêt à l’emploi. Les enduits minéraux traditionnels, vendus en poudre dans des sacs, font leur prise dès qu’ils sont mélangés à l’eau. Baumit a innové en parvenant à stabiliser le liant minéral dans une pâte à dispersion aqueuse jusqu’à ce que l’enduit entre en contact avec le primaire CrystalActivator, ce qui déclenche alors le processus.
Vidéo du produit
Fiche technique
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
- Façade
- Enduit
- Finition
- Bâtiment
- Rénovation
- Revêtement
- Afficher plus
Baumit Ceramic J : solution de jointoiement esthétique façades
Mortier à la chaux teinté dans la masse pour la réalisation de joints de briques apparentes et de plaquettes de parement, en façade et sur les systèmes d’isolation...
Baumit CreativTop : enduit décoratif façades textures créatives
Baumit CreativTop : une personnalisation sans limite L’aspect unique d’une façade ne dépend pas uniquement de sa couleur. Baumit CreativTop est un enduit de finition siloxané...
FlexaSilk : revêtement souple d'imperméabilité d’aspect lisse
Revêtement souple renforcé de résine siloxane, sous forme de pâte en dispersion aqueuse, destiné à être appliqué sur les murs extérieurs des...
FlexaTex : toile de renfort pour système d’imperméabilité
Toile synthétique utilisée pour le renforcement des systèmes d’imperméabilité Baumit FlexaSystem. Avec bords effrangés pour minimiser les effets de reprise.
Baumit FlexaSystem : revêtements d’imperméabilité façade
Pour éviter les infiltrations dans les parois et l’aggravation des pathologies, il convient de protéger efficacement les façades. Baumit propose une gamme complète de...
FlexaColor : revêtement semi-épais D3/I1 siloxané
Revêtement semi-épais élastique et renforcé de résine siloxane en phase aqueuse. Pour système d'imperméabilité de classe I1 selon le DTU 42.1...
CeramicFix : mortier-colle façade C2S1, gris ou blanc
La pose du carrelage est régie par diverses Normes Françaises (NF) et Cahiers de Prescription Technique (CPT), dont notamment la NF DTU 52.2 « Pose collée des revêtements...
FlexaTop : revêtement souple d'imperméabilité d’aspect taloché
Revêtement souple renforcé de résine siloxane, sous forme de pâte en dispersion aqueuse, destiné à être appliqué sur les murs extérieurs des...
Système Baumit open : façade isolée et murs qui respirent
Système Baumit open : la façade qui respire Que vous construisiez une nouvelle maison ou remettiez à neuf une ancienne, Baumit open est toujours la meilleure solution. Tous les...
Baumit CrystalTop : enduit de finition minéral
Baumit CyrstalTop est un enduit de finition minéral ce qui signifie que la vapeur d'eau peut facilement s'évaporer à travers des pores microscopiques, il est donc très...