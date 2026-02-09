CrystalSet : revêtement de finition pour des façades propres et durables

L'innovation Baumit CrystalSet est un système d'enduit de finition à 2 composants : le revêtement Baumit CrystalTop et son primaire associé Baumit CrystalActivator.

Baumit s'est appuyé sur les propriétés remarquables des enduits minéraux et y a ajouté un atout majeur : un conditionnement en pâte prêt à l’emploi. Les enduits minéraux traditionnels, vendus en poudre dans des sacs, font leur prise dès qu’ils sont mélangés à l’eau. Baumit a innové en parvenant à stabiliser le liant minéral dans une pâte à dispersion aqueuse jusqu’à ce que l’enduit entre en contact avec le primaire CrystalActivator, ce qui déclenche alors le processus.