Filiale du leader européen du polystyrène expansé, et avec 5 usines en France, HIRSCH Isolation rassemble des hommes et des femmes qui engagent toute leur énergie pour vous faire économiser la vôtre.

Avec 40% de la consommation énergétique et 20% de la production des gaz à effet de serre en France, le secteur du bâtiment revêt un rôle central pour les décennies à venir, d’autant que les besoins en logement augmenteront pour répondre à la croissance démographique. En neuf comme en rénovation, l’isolation apparaît donc comme un enjeu majeur pour réduire l’empreinte carbone des bâtiments et lutter activement contre le réchauffement climatique.

C’est pourquoi HIRSCH Isolation s’engage à donner au plus grand nombre les moyens de bâtir un habitat durable. Une vision responsable de l’isolation que notre équipe fait vivre chaque jour, en repoussant les limites et performances des matériaux pour inventer les solutions qui offrent le meilleur rapport coût, efficacité, et impact environnemental.

Aujourd’hui avec un polystyrène 100% bas carbone, issu de matière végétale recyclée, et demain sans doute, en produisant également à partir des déchets plastiques…. HIRSCH Isolation proposent des solutions d’isolation made in France, sur-mesure, au plus proche des besoins des professionnels comme des particuliers.

Plus que des longs discours, place au concret. HIRSCH Isolation met en place ensemble des solutions d’isolation durables et responsables.