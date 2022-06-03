Garniture AEV HOPPE – étanchéité renforcée à l’air, à l’eau et au vent

Une solution conforme aux exigences de perméabilité à l’air du bâtiment

Pour répondre aux exigences croissantes en matière de perméabilité à l’air des bâtiments, HOPPE a développé une garniture AEV, dont le nom fait référence au test caractérisant l’étanchéité à l’Air, à l’Eau et au Vent des menuiseries extérieures. Cette solution permet d’améliorer significativement les performances thermiques et l’étanchéité globale des portes.

Un insert d’étanchéité invisible et hautement performant

Parfaitement invisible une fois installée, la garniture AEV HOPPE intègre un insert d’étanchéité en mousse, directement incorporé dans la plaque extérieure de la poignée.

Cet insert permet de réduire considérablement les ponts thermiques ainsi que les fuites d’air et d’eau, contribuant à une meilleure efficacité énergétique du bâtiment.

Des résultats AEV mesurés et classés

Les performances des garnitures AEV HOPPE sont mesurées selon des tests normalisés et affichent des résultats remarquables :

Garniture AEV sur plaque large 300M‑D

Réduction du débit de fuite divisée par 27

Classement : A4 – E1050

Garniture AEV sur plaque étroite 300LMSGL‑D

Réduction du débit de fuite divisée par 20

Classement : A4 – E5A

Ces performances garantissent une excellente étanchéité à l’air et à l’eau, même dans des conditions climatiques exigeantes.

Fabrication européenne et garantie HOPPE

Toutes les poignées équipées de la garniture AEV de la ligne Hamburg bénéficient d’une garantie de 10 ans sur leur fonctionnement mécanique. Elles sont également fabriquées en Europe, assurant un haut niveau de qualité, de fiabilité et de durabilité, conforme aux standards HOPPE.

Labels et certifications (détail) :