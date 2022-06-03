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Garniture AEV HOPPE – étanchéité renforcée à l’air, à l’eau et au vent

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HOPPE FRANCE

Une solution conforme aux exigences de perméabilité à l’air du bâtiment

Pour répondre aux exigences croissantes en matière de perméabilité à l’air des bâtiments, HOPPE a développé une garniture AEV, dont le nom fait référence au test caractérisant l’étanchéité à l’Air, à l’Eau et au Vent des menuiseries extérieures. Cette solution permet d’améliorer significativement les performances thermiques et l’étanchéité globale des portes.

Un insert d’étanchéité invisible et hautement performant

Parfaitement invisible une fois installée, la garniture AEV HOPPE intègre un insert d’étanchéité en mousse, directement incorporé dans la plaque extérieure de la poignée.
Cet insert permet de réduire considérablement les ponts thermiques ainsi que les fuites d’air et d’eau, contribuant à une meilleure efficacité énergétique du bâtiment.

Des résultats AEV mesurés et classés

Les performances des garnitures AEV HOPPE sont mesurées selon des tests normalisés et affichent des résultats remarquables :

  • Garniture AEV sur plaque large 300M‑D
  • Réduction du débit de fuite divisée par 27
  • Classement : A4 – E1050

Garniture AEV sur plaque étroite 300LMSGL‑D

  • Réduction du débit de fuite divisée par 20
  • Classement : A4 – E5A

Ces performances garantissent une excellente étanchéité à l’air et à l’eau, même dans des conditions climatiques exigeantes.

Fabrication européenne et garantie HOPPE

Toutes les poignées équipées de la garniture AEV de la ligne Hamburg bénéficient d’une garantie de 10 ans sur leur fonctionnement mécanique. Elles sont également fabriquées en Europe, assurant un haut niveau de qualité, de fiabilité et de durabilité, conforme aux standards HOPPE.

Labels et certifications (détail)

  • Certifiée selon DIN EN 1906: 37-0140U, EN 1026 (perméabilité à l’air) et EN 1027 (étanchéité à l’eau) ; classé selon EN 12207: A*4 (perméabilité à l’air) et EN 12208: E*1050 (étanchéité à l’eau), adaptée aux portes d’entrée dans le cadre de la RT 2012 (réglementation thermique), et des normes NF 220, NF 297 et NF 412, garniture pour bâtiments publics à fréquentation élevée
  • Certification Ecovadis, HOPPE a obtenu la médaille d'argent en 2025 avec un score de 70/100 points 
  • Usines HOPPE cretifiées selon la norme DIN EN ISO 14001 
  • 10 ans de garantie sur le fonctuionnement mécanique 

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Poignées de porte d’entrée et de porte-fenêtre en aluminium
Garnitures avec insert en étanchéité en mousse
Disponibles sur plaques larges et plaques étroites
Disponibles dans 4 finitions tendances (argent, aspect inox, blanc signalisation, noir mat)
Poignées de porte équipées du mécanisme anti-desserrage intégré, le carré à montage rapide HOPPE = fixation rapide, durable, sans jeu et en un seul geste.
Respect de la règlementation thermique RT 2012
Respect des normes NF 220, NF 297 et NF 412
Poignées de porte certifiées DIN EN 1906 grade 3 (bâtiments publics à fréquentation élevée)
L’efficacité de ce montage a été testée et certifiée par le C.E.B.T.P (Centre d’Etudes du Bâtiment et des Travaux Publics) selon les critères des normes EN 12202 (perméabilité à l’air) et EN12208 (étanchéité à l’eau)
Disponible sur les lignes : Atlanta, Hamburg, New York, Tôkyô et Verona (plaques larges et étroites)
10 ans de garantie sur le fonctionnement mécanique
Fabrication européenne

Matériaux

  • Aluminium

Divers

Applications : Poignées pour pour menuiseries extérieures (porte d'entrée, porte de service, porte-fenêtre,…)

Familles d'ouvrage

  • Hôtel et restaurant
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
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