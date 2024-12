HIRSCH Isolation et fischer lancent un système d’isolation rapide et économique

Doublifix innove en associant un isolant en polystyrène expansé HIRSCH Isolation, fabriqué en France, à un kit de fixation codéveloppé avec fischer. Ce système inclut des cornières hautes et basses ainsi que des plaques de plâtre standards du marché. Contrairement à d'autres solutions proposées, Doublifix peut être mis en œuvre avec les plaques de plâtre NF de différentes marques dès 12,5 mm.

Plus d’économies et un gain de temps d’installation sur le chantier

Grâce au système de fixation Doublifix, deux cornières de soutien suffisent, en bas et en haut du mur. Aucune fourrure verticale ou horizontale n’est nécessaire, permettant d’économiser l’achat et l’installation des ossatures métalliques et des vis. De plus, l’adaptabilité du système avec des plaques de plâtre standards offre une grande flexibilité et de réelles économies pour l’artisan. Côté isolation, le PSE permet d’atteindre une résistance thermique de 5,30 m².K/W (avec des panneaux PSE de 160 mm d’épaisseur), répondant parfaitement aux exigences de la RE2020. Le système est conçu pour intégrer des panneaux d’isolation PSE jusqu’à 160 mm d’épaisseur et 3 m de haut.

Une installation simplifiée et très rapide

Doublifix permet d’isoler thermiquement les murs des maisons individuelles, des logements collectifs (en parties privatives) et des bâtiments non-résidentiels (selon le cas A du DTU 25.41). Il s’adapte sur tout support : neuf, ancien, béton, brique alvéolée et béton banché. Le système exclusif et breveté Doublifix est constitué d’un panneau de polystyrène expansé HIRSCH Isolation et du kit de fixation conçu avec fischer, comprenant la cheville, la vis de fixation de l’isolant et le connecteur réglable en 2 parties permettant la solidarisation de la cheville avec la plaque de plâtre. Des vis standards pour plaque de plâtre permettent ensuite de fixer cette dernière aux connecteurs.

Sur le chantier, quelques étapes suffisent pour réaliser l’isolation :

deux cornières seulement, en haut et en bas du mur, sont posées ; l’isolant PSE est positionné par glissement derrière les cornières et contre le mur ; l’isolant et le mur support sont percés pour positionner la cheville du kit Doublifix à l’arase de la surface de l’isolant ; la partie inférieure du connecteur vient se visser sur la cheville ; les gaines des réseaux de plomberie chauffage et électricité sont positionnées entre l’isolant et le connecteur, côté chaud; la plaque de plâtre est enfin vissée simplement, par 4 ou 6 points, sur les connecteurs.

Pour s’adapter aux différentes épaisseurs d’isolants, 4 kits Doublifix sont disponibles :

Kit Doublifix : 100 mm de PSE avec une fixation de 150 mm,

Kit Doublifix : 120 mm de PSE avec une fixation de 170 mm,

Kit Doublifix : 140 mm de PSE avec fixation de 190 mm,

Kit Doublifix : 160 mm de PSE avec fixation de 210 mm.

Le système de doublage Doublifix permet le passage de canalisations hydrauliques ou électriques côté chaud (conformité au DTU 25.41), simplifiant l’intervention des électriciens et des plaquistes. La qualité acoustique est également au rendez-vous avec un indice d’amélioration (ΔRw, lourd) de +8 dB sur voile béton et +12 dB sur mur en briques maçonnées.

Pour les négoces, seule la référence des kits de fixation est à rajouter à leur catalogue, tous les éléments étant déjà disponibles sur le marché !

Une isolation performante, durable et empreinte carbone réduite

Grâce à la suppression des fourrures et des montants, Doublifix permet de réduire l’empreinte carbone du système de doublage. De plus, les panneaux d’isolants en PSE sont 100 % recyclables et fabriqués localement dans 5 usines françaises du groupe. Ce système sec est entièrement démontable et pourra être recyclé en fin de vie du bâtiment.

Afin d’assurer d’excellentes performances thermiques, Doublifix est proposé en exclusivité avec les gammes de PSE Graphipan® et Stisolmur® d’HIRSCH Isolation. Dans une recherche de solutions durables pour l’habitat, le système Doublifix peut également être proposé avec la gamme ECA (PSE à Empreinte Carbone Améliorée) fabriquée à partir de matières premières renouvelables issues de la biomasse. Aussi performant et résistant que le PSE standard, le PSE ECA s’intègre parfaitement aux projets de construction bas carbone.

Pour en savoir plus exit_to_app