Rénovation 2026

La fenêtre 58 Patrimoine
Quand le patrimoine rencontre la technologie. Une esthétique classique avec de grandes capacités énergétiques, la gamme 58 allie l'esprit traditionnel aux performances...
Thématique du 4 mai au 17 mai
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Isolant réflecteur respirant certifié NF EN ISO 22097:2023 avec écran HPV intégré. Destiné à l’isolation des toitures et murs par l'extérieur,...
Initialement reconnue pour ses applications curatives, la solution d’injection de résine expansive Uretek est également parfaitement adaptée aux traitements préventifs...
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LAMILUX Continuous Rooflight B est le premier lanterneau continu à avoir une étanchéité certifiée. Efficacité énergétique : Une isolation...
Plaque de plâtre à bords amincis réunissant 6 caractéristiques : amélioration de la qualité de l'air, très haute dureté, résistante...
Le JI FC Wall 1000 est un panneau sandwich isolant avec une fixation cachée. Le panneau est fixé dans l’emboitement de sorte qu'aucune vis n'est visible. Le panneau offre une...
Cet espaceur warm edge a été conçu pour s'adapter parfaitement dans les vitrages les plus minces. Cet espaceur est idéal pour les rénovations sur les bâtiments...
Pixel MAR est un CRM conçu spécifiquement pour les Accompagnateurs Rénov' (MAR) dans le cadre du programme de rénovation énergétique porté par l'État....
Lancement de Baumit FlexaSystem, une solution complète pour traiter durablement les fissures de façade et garantir l’étanchéité des bâtiments.
Le bardage Hardie® VL Plank est la solution idéale pour offrir aux façades une finition élégante, durable et performante, tout en simplifiant la mise en œuvre grâce...
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Dans un contexte de massification de la rénovation énergétique, la montée en compétence des professionnels du bâtiment est un levier stratégique. Pour accompagner...
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