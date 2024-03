BAUMIT - Batiweb

Ce qui a commencé en 1810 avec un four à chaux est devenu l'une des marques de matériaux de construction les plus florissantes d'Europe. En 1988, la création de la marque BAUMIT a été scellée grâce à la collaboration entre deux entreprises autrichiennes de matériaux de construction.

A l’heure où les performances énergétiques et environnementales sont au cœur des préoccupations de tous les acteurs du bâtiment français, l’ITE possède de sérieux atouts. Mode d’isolation majeur très bien intégré en Europe du Nord notamment, elle séduit de plus en plus en France mais se heurte à une méconnaissance technique réelle.

Nous voulons que tout le monde puisse vivre dans un environnement sain, beau et économe en énergie. Nous travaillons pour que nos constructions soient toujours plus rapides et sures à réaliser, tout en maintenant un haut niveau de qualité de nos produits.

Leader en Europe centrale et Europe de l’Est en ITE avec plus de 40 sites de production et environ 2800 employés, BAUMIT c’est aussi 40 millions de m² d’isolation thermique posés chaque année, un CA de 890 millions d’euros et un centre de recherche et développement actif.

Présente dans plus de 30 pays à travers l’Europe et l’Asie, la marque BAUMIT est aujourd’hui reconnue et plébiscitée par tous les acteurs pour la haute qualité de ses systèmes et solutions, sa stratégie de formation des professionnels et sa capacité d’innovation.

Les produits sont soumis à des tests de qualité tout au long du processus de fabrication et le groupe est également très exigeant en matière de qualité de service pour ses clients. Ainsi, tout est mis en oeuvre pour accompagner les projets de la prescription à la réalisation et pour s’assurer de leur bon déroulement.

Forte d’infrastructures et de compétences dédiées à l’innovation, la marque possède l’un des plus grands centres de Recherche et Développement d’Europe, situé juste à côté de l’usine de production. BAUMIT s’efforce de proposer en permanence des solutions innovantes adaptées aux contraintes spécifiques des professionnels de l’ITE sous enduit.

Le savoir-faire de BAUMIT :