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Smartline : portes intérieures décoratives

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SMARTLINE est une gamme de portes intérieures décoratives modernes pensée pour allier design, simplicité de pose et qualité professionnelle. Cette collection structurée propose quatre styles complémentaires – Tendance, Style, Design et Eternal – afin de répondre à tous les besoins en portes intérieures décoratives pour projets résidentiels ou tertiaires.

Chaque modèle SMARTLINE bénéficie d’une conception claire et facile à installer : configurations bien définies, finitions soignées et options pratiques pour simplifier la pose sur chantier. Associée à l’huisserie Smart+, la gamme permet une mise en œuvre rapide et propre, sans ajustement complexe.

Quatre familles pour couvrir l’essentiel des projets

SMARTLINE Tendance
Des reliefs marqués et des finitions contemporaines pour apporter du caractère aux intérieurs actuels. Une réponse adaptée aux projets résidentiels modernes et aux rénovations dynamiques.

SMARTLINE Style
Des décors bois chaleureux pour créer des ambiances naturelles et équilibrées. Une solution polyvalente, compatible avec de nombreux environnements, du logement collectif à la maison individuelle.

SMARTLINE Design
Des lignes épurées, des finitions noir ou blanc et une approche graphique affirmée. La porte devient un élément architectural à part entière, parfaitement intégrée aux projets contemporains.

SMARTLINE Eternal
Une esthétique sobre et intemporelle, pensée pour durer. Idéale pour les programmes nécessitant cohérence, discrétion et pérennité visuelle.

La collection SMARTLINE se distingue par :

  • une offre structurée avec quatre styles adaptés à différents goûts et ambiances (contemporain, naturel, graphique, intemporel)
  • des portes à âme pleine ou avec options vitrées selon les besoins de luminosité et de style
  • des finitions modernes (bois naturel, laqué blanc ou noir, mélange bois/inox)
  • une pose facilitée avec huisserie Smart+ adaptée à plusieurs épaisseurs de cloison
  • des produits responsables, classés A+ pour leurs faibles émissions et certifiés FSC® pour un approvisionnement bois durable.

SMARTLINE est une solution décorative intérieure pratique et esthétique, idéale pour les menuisiers, négoces et prescripteurs cherchant des portes qui allient esthétique contemporaine, cohérence produit et facilité de mise en œuvre.

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Porte intérieure décorative prête à poser
1 vantail, 2 vantaux égaux ou tiercés selon modèle
Âme alvéolaire ou pleine selon version
Finitions : blanc, décors bois, noir, styles contemporains
4 univers : Tendance, Style, Design, Eternal
Options vitrées selon modèles
Dimensions standards : hauteurs et largeurs courantes du marché
Huisserie Smart+ compatible pose traditionnelle ou fin de chantier
Mise en œuvre simplifiée et configurations cohérentes

Matériaux

  • Bois

Labels et certifications

  • COV A+

Familles d'ouvrage

  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Tertiaire
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