BATICHANVRE® PLUS : La chaux pour les bétons de chanvre

La Chaux BATICHANVRE PLUS de SAINT-ASTIER est idéale pour la fabrication de béton de chanvre. C'est un liant adapté pour des projets variés tels que murs, planchers intermédiaires et isolations sous-toiture. Avec ses excellentes propriétés isolantes, elle constitue un choix performant pour le confort été et hiver. Ce produit témoigne de l'engagement de SAINT-ASTIER dans le développement de matériaux pour l'éco-rénovation et l'éco-construction.

Domaines d'utilisation :

Murs, doublage et colombages (en conformité avec les règles professionnelles de juillet 2024)

Béton isolant sur planchers intermédiaires

Béton isolant en sous-toiture

S’utilise avec la chènevotte ISOCANNA® ou une chènevotte labellisée « Chanvre Bâtiment » (voir couples validés par Construire en Chanvre)

NB : pour les enduits chaux/chanvre, utiliser la chaux TRADÉCO® HL3,5 ou TÉRÉCHAUX® NHL 2.

Labels & Certifications (détail) :