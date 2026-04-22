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BATICHANVRE® PLUS : La chaux pour les bétons de chanvre

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SAINT ASTIER
BATICHANVRE® PLUS : La chaux pour les bétons de chanvre - Batiweb

La Chaux BATICHANVRE PLUS de SAINT-ASTIER est idéale pour la fabrication de béton de chanvre. C'est un liant adapté pour des projets variés tels que murs, planchers intermédiaires et isolations sous-toiture. Avec ses excellentes propriétés isolantes, elle constitue un choix performant pour le confort été et hiver. Ce produit témoigne de l'engagement de SAINT-ASTIER dans le développement de matériaux pour l'éco-rénovation et l'éco-construction.

Domaines d'utilisation

  • Murs, doublage et colombages (en conformité avec les règles professionnelles de juillet 2024)
  • Béton isolant sur planchers intermédiaires
  • Béton isolant en sous-toiture
  • S’utilise avec la chènevotte ISOCANNA® ou une chènevotte labellisée « Chanvre Bâtiment » (voir couples validés par Construire en Chanvre)

NB : pour les enduits chaux/chanvre, utiliser la chaux TRADÉCO® HL3,5 ou TÉRÉCHAUX® NHL 2.

Labels & Certifications (détail) :

  • Label Excell Vert

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Voir site client

Matériaux

  • Ciment, chaux

Divers

Composition : Formule brevetée composée de Chaux Hydraulique Naturelle Pure de Saint-Astier®
Conditionnement : Sac de 25Kg

Familles d'ouvrage

  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire
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