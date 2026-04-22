BATICHANVRE® PLUS : La chaux pour les bétons de chanvre
La Chaux BATICHANVRE PLUS de SAINT-ASTIER est idéale pour la fabrication de béton de chanvre. C'est un liant adapté pour des projets variés tels que murs, planchers intermédiaires et isolations sous-toiture. Avec ses excellentes propriétés isolantes, elle constitue un choix performant pour le confort été et hiver. Ce produit témoigne de l'engagement de SAINT-ASTIER dans le développement de matériaux pour l'éco-rénovation et l'éco-construction.
Domaines d'utilisation :
- Murs, doublage et colombages (en conformité avec les règles professionnelles de juillet 2024)
- Béton isolant sur planchers intermédiaires
- Béton isolant en sous-toiture
- S’utilise avec la chènevotte ISOCANNA® ou une chènevotte labellisée « Chanvre Bâtiment » (voir couples validés par Construire en Chanvre)
NB : pour les enduits chaux/chanvre, utiliser la chaux TRADÉCO® HL3,5 ou TÉRÉCHAUX® NHL 2.
Labels & Certifications (détail) :
- Label Excell Vert
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Voir site client
Matériaux
- Ciment, chaux
Divers
Composition : Formule brevetée composée de Chaux Hydraulique Naturelle Pure de Saint-Astier®
Conditionnement : Sac de 25Kg
Familles d'ouvrage
- Commerce
- Enseignement et culture
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
Les tags associés
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