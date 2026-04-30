Baumit FlexaSystem : la solution durable contre les fissures de façade

Avec le temps, aucune façade n’est épargnée. Entre les variations climatiques, les mouvements du bâtiment ou encore la pollution, des fissures apparaissent. Même fines, elles peuvent laisser passer l’eau et entraîner des dégradations plus importantes.

Pour répondre à ces problématiques, Baumit propose Baumit FlexaSystem, une gamme pensée pour traiter durablement les fissures et protéger les façades.

Ce système complet permet de s’adapter à chaque situation, qu’il s’agisse de microfissures ou de fissures plus marquées (jusqu’à 2 mm). Il associe plusieurs solutions complémentaires selon les besoins du chantier.

Baumit FlexaColor : idéal pour masquer le faïençage Baumit FlexaSilk : polyvalent et résistant Baumit FlexaTop K1.2 : pour une finition structurée et esthétique Baumit FlexaTex : pour renforcer les zones sensibles Précédent Suivant

Faciles à appliquer et prêts à l’emploi, ces produits accompagnent les mouvements du support tout en assurant une protection durable contre les infiltrations.

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