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Baumit FlexaSystem : la solution durable contre les fissures de façade

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Communiqué
Publié le 30 avril 2026
Lancement de Baumit FlexaSystem, une solution complète pour traiter durablement les fissures de façade et garantir l’étanchéité des bâtiments.
Baumit FlexaSystem : la solution durable contre les fissures de façade - Batiweb

Avec le temps, aucune façade n’est épargnée. Entre les variations climatiques, les mouvements du bâtiment ou encore la pollution, des fissures apparaissent. Même fines, elles peuvent laisser passer l’eau et entraîner des dégradations plus importantes.

Pour répondre à ces problématiques, Baumit propose Baumit FlexaSystem, une gamme pensée pour traiter durablement les fissures et protéger les façades.

Ce système complet permet de s’adapter à chaque situation, qu’il s’agisse de microfissures ou de fissures plus marquées (jusqu’à 2 mm). Il associe plusieurs solutions complémentaires selon les besoins du chantier.

Faciles à appliquer et prêts à l’emploi, ces produits accompagnent les mouvements du support tout en assurant une protection durable contre les infiltrations.

 

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