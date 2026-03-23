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Vantal Confort : porte de garage à ouverture battante

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FAME

Rénover son habitat, optimiser les espaces, transformer un garage en pièce de vie, pour répondre à ces besoins actuels, FAME a développé une nouvelle porte de garage battante, la Vantal Confort ! Alliant confort et design, elle saura satisfaire vos clients grâce à ses finitions soignées, sa large gamme de couleurs et son prix imbatable ! 

Elle est proposée sur-mesure afin de s'adapter à toutes les architectures. 

Elle est déclinable en porte de garage de 1 à 3 vantaux, égaux ou inégaux. Avec ses différentes possibilités techniques : vitrages, décors, options pratiques, un grand choix de couleurs, cette porte de garage est idéale pour parachever la rénovation d’une maison avec esthétisme et élégance.

Elle propose un accès aisé à l'intérieur du garage avec une ouverture vers l'extérieur ou vers l'intérieur, pour les piétons, les vélos et poussettes mais également les véhicules avec un seuil aux normes PMR.

Côté sécurité, son système de verrouillage et ses matériaux résistants apporteront à vos clients une vraie tranquilité d'esprit.

La porte de garage parfaite pour la rénovation de maisons individuelles pour créer de nouveaux espaces de vie confortables en maximisant l'espace intérieur et en apportant design et luminosité.

    Fiche technique

    Caractéristiques techniques

    Panneaux lisses int./ext. double-peau en aluminium
    Isolation polyuréthane 28mm
    Ouverture intérieure ou extérieure
    Isolation
    Cadre en aluminium
    Double vitrage retardateur d'effraction
    Sécurité renforcée, serrure multipoints
    Seuil normes PMR
    Matériaux : Joint, Double vitrage, PMMA, Aluminium aspect inox brossé

    Matériaux

    • Aluminium

    Familles d'ouvrage

    • Maison individuelle
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