DucoSlide QuadraFold | Brise-soleil à panneaux pliants
Panneaux pliants, qui mettent en valeur la façade de chaque bâtiment, sont intégrés dans un cadre totalement coulissant.
Il en résulte une différence esthétique nette entre la position ouverte et fermée. Pour une protection efficace contre les rayons du soleil, les panneaux à commande manuelle sont composés de lamelles en aluminium fixes ou d'une plaque en aluminium perforée. Ce type est disponible en panneaux pliants simples (BiFold) ou doubles (QuadraFold).
Vidéo du produit
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Hauteur : dépend de la largeur des panneaux
Largeur : min. 1251mm | max. 3251mm
Hauteur Ducoslide : ouverture totale -20mm (10mm au-dessus et au-dessous)
Profondeur : 89 mm si les panneaux sont parallèles avec le mur
Familles d'ouvrage
- Aménagement urbain
- Commerce
- Enseignement et culture
- Génie civil
- Hôtel et restaurant
- Industrie
- Logement collectif
- Maison individuelle
- Santé
- Sports et loisirs
- Tertiaire
