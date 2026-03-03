DucoSlide QuadraFold | Brise-soleil à panneaux pliants

Panneaux pliants, qui mettent en valeur la façade de chaque bâtiment, sont intégrés dans un cadre totalement coulissant.

Il en résulte une différence esthétique nette entre la position ouverte et fermée. Pour une protection efficace contre les rayons du soleil, les panneaux à commande manuelle sont composés de lamelles en aluminium fixes ou d'une plaque en aluminium perforée. Ce type est disponible en panneaux pliants simples (BiFold) ou doubles (QuadraFold).