Podcast
ConnexionS'abonner
Fermer

DucoSlide QuadraFold | Brise-soleil à panneaux pliants

Partager le produit
Duco Ventilation & Sun Control

Panneaux pliants, qui mettent en valeur la façade de chaque bâtiment, sont intégrés dans un cadre totalement coulissant.

Il en résulte une différence esthétique nette entre la position ouverte et fermée. Pour une protection efficace contre les rayons du soleil, les panneaux à commande manuelle sont composés de lamelles en aluminium fixes ou d'une plaque en aluminium perforée. Ce type est disponible en panneaux pliants simples (BiFold) ou doubles (QuadraFold).

Vidéo du produit

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Hauteur : dépend de la largeur des panneaux
Largeur : min. 1251mm | max. 3251mm
Hauteur Ducoslide : ouverture totale -20mm (10mm au-dessus et au-dessous)
Profondeur : 89 mm si les panneaux sont parallèles avec le mur

Familles d'ouvrage

  • Aménagement urbain
  • Commerce
  • Enseignement et culture
  • Génie civil
  • Hôtel et restaurant
  • Industrie
  • Logement collectif
  • Maison individuelle
  • Santé
  • Sports et loisirs
  • Tertiaire

Fichiers à télécharger

Fichier PDF Télécharger
En savoir plus Documentation

Les tags associés

Autres produits

Les communiqués de la marque

Il n'y a pas davantage de communiqués
Un projet ? Une question ?

Demander plus d'informations :

Les vidéos de la marque

Il n'y a pas davantage de vidéos
Duco Ventilation & Sun Control - Batiweb

DUCO est une entreprise jeune et dynamique, basée à Veurne, qui est spécialisée...

Handelsstraat 19
8630 Veurne
Belgique

Plus d'informations


Les + lus

La sélection de la rédaction

Les marques à la une

CHEMINÉES POUJOULAT

CHEMINÉES POUJOULAT est une entreprise leader dans le domaine de la conception, de la fabrication...

SMABTP

SMABTP est l’assureur de référence du BTP et de l’immobilier. Grâce à...

helloArtisan

Vivez vos travaux en toute confiance. Les meilleurs professionnels certifiés pour réaliser...

JELD-WEN

Fabricant Français de portes et blocs-portes de décoration et techniques pour tous les...

bloqueur de pub détecté sur votre navigateur

Les articles et les contenus de Batiweb sont rédigés par des journalistes et rédacteurs spécialisés. La publicité est une source de revenus essentielle pour nous permettre de vous proposer du contenu de qualité et accessible gratuitement. Merci pour votre compréhension.