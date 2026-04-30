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M5102L : rouleau laine minérale URSA InCare kraft alu

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URSA France
M5102L : rouleau laine minérale URSA InCare kraft alu - Batiweb

Rouleau de laine minérale, fabriqué avec la technologie URSA InCare, revêtu sur une face d'un complexe kraft aluminiumrenforcé d'une grille de verre tri-directionnelle et muni d'une languette de recouvrement :

  • Gaines de ventilation circulaires
  • Technologie In Care :réduit le risque de transmissionmicrobienne,offrant ainsi une protection supplémentaire contre les virus et les bactéries

Labels et certifications (détail) :

  • Label AENOR

Fiche technique

Caractéristiques techniques

Valeur R à 10°C : 0,85 ou 1,45
Épaisseur : 25 ou 50 mm
Longueur : 21000 ou 15000 mm
Largeur : 1150 mm
Classement Feu : A2 s1 d0

Matériaux

  • Isolants en laines, verres et minces

Labels et certifications

  • COV A+
  • Normes CE

Divers

Isolation thermique par l'extérieur des réseaux de gaines de ventilation circulaires et rectangulaires en locaux chauffés et non chauffés

Familles d'ouvrage

  • Industrie
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