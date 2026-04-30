M5102L : rouleau laine minérale URSA InCare kraft alu
Rouleau de laine minérale, fabriqué avec la technologie URSA InCare, revêtu sur une face d'un complexe kraft aluminiumrenforcé d'une grille de verre tri-directionnelle et muni d'une languette de recouvrement :
- Gaines de ventilation circulaires
- Technologie In Care :réduit le risque de transmissionmicrobienne,offrant ainsi une protection supplémentaire contre les virus et les bactéries
Labels et certifications (détail) :
- Label AENOR
Fiche technique
Caractéristiques techniques
Valeur R à 10°C : 0,85 ou 1,45
Épaisseur : 25 ou 50 mm
Longueur : 21000 ou 15000 mm
Largeur : 1150 mm
Classement Feu : A2 s1 d0
Matériaux
- Isolants en laines, verres et minces
Labels et certifications
- COV A+
- Normes CE
Divers
Isolation thermique par l'extérieur des réseaux de gaines de ventilation circulaires et rectangulaires en locaux chauffés et non chauffés
Familles d'ouvrage
- Industrie
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- Isolation
- Ventilation
- Ursa
- Laine minérale
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