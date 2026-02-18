Hellio Académie : formation FEEBAT dédiée aux émetteurs électriques en rénovation
Dans un contexte de massification de la rénovation énergétique, la montée en compétence des professionnels du bâtiment est un levier stratégique. Pour accompagner les entreprises, Hellio Académie propose une nouvelle formation FEEBAT dédiée à la mise en œuvre d’émetteurs électriques performants et à leur régulation dans les bâtiments existants.
Une formation opérationnelle pour les professionnels du bâtiment
D’une durée de 3,5 heures, cette formation en e-learning avec accompagnement actif s’adresse :
- Aux artisans
- Aux salariés du bâtiment
- Aux professionnels visant l’obtention ou le renouvellement d’une qualification RGE travaux
Objectifs pédagogiques
Cette formation permet de :
- Maîtriser les technologies des émetteurs électriques performants
- Comprendre les systèmes de régulation associés
- Identifier les écarts et pathologies courants en rénovation
- Dimensionner correctement une installation selon les besoins thermiques
- Organiser la mise en œuvre et la mise en service
- Connaître les aides financières mobilisables pour les clients
Le programme alterne contenus techniques, cas pratiques, ressources pédagogiques et quiz d’ancrage. Une évaluation finale optionnelle via QCM (CERTIBAT) permet de valider les acquis.
Un enjeu clé : performance énergétique et conformité réglementaire
La modernisation des systèmes de chauffage électrique dans l’existant constitue un axe majeur d’amélioration énergétique. Une installation correctement dimensionnée et régulée permet :
- D’optimiser le confort thermique
- De réduire les consommations
- De sécuriser la conformité aux exigences réglementaires
- De renforcer la qualité des chantiers en rénovation énergétique
Cette formation s’inscrit dans le cadre du programme FEEBAT (Formation aux Économies d’Énergie dans le Bâtiment), référence nationale pour la montée en compétence des professionnels.
Hellio Académie : un acteur engagé pour la transition énergétique
Organisme de formation spécialisé dans la performance énergétique des bâtiments, Hellio Académie accompagne les professionnels dans le développement de leurs compétences techniques et réglementaires.
Adossée au groupe Hellio, acteur historique de la maîtrise de l’énergie, l’Académie propose des formations pragmatiques, conçues pour répondre aux réalités terrain des entreprises du bâtiment : rénovation énergétique, efficacité des équipements, réglementation, dispositifs d’aides.
Son objectif : permettre aux professionnels de sécuriser leurs pratiques, renforcer leur expertise et développer leur activité dans un marché en forte évolution.
Informations pratiques
- Durée : 3,5 heures
- Format : E-learning
- Tarif : 125 € HT
- Prérequis : maîtrise des fondamentaux du métier
- Sessions intra-entreprise possibles à partir de 6 participants
Vous souhaitez monter en compétence sur les systèmes de chauffage électrique performants ?
Inscrivez-vous dès maintenant à la formation FEEBAT “Émetteurs électriques – Bâtiments existants” et sécurisez vos chantiers de rénovation énergétique.
Plus d’informations et inscription sur :
https://academie-hellio.catalogueformpro.com/8/professionnels-du-batiment/2694125/mise-en-oeuvre-de-chaudieres-gaz-hpethe-ou-a-micro-cogeneration-gaz-et-regulation-associe-dans-les-b
