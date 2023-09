Coffre de volet roulant RENO CITY de LEUL Menuiseries

LEUL Menuiseries présentera sur Artibat – Hall 4 Stand C37 - le coffre de volet roulant intégré RENO CITY complété du moteur io-rs100 solar et de la lame bioclimatique. Ce bloc baie rénovation complètera courant 2024 l'offre de volets roulants du fabricant de portes et fenêtres PVC, Bois et Aluminium.

Coffre idéal pour la rénovation de menuiseries PVC, Bois et Aluminium à frappe

Pose facilitée

Coffre solide et rigide

Économies d’énergie grâce à la motorisation solaire

Gain de lumière naturelle avec la lame bioclimatique

Offre large de couleurs disponibles

Accessibilité facilitée de la console pour le SAV CVRI en PVC Coffre bloc baie rénovation

Prise de clair minimal intérieur de 144mm

Enroulement maximisé de 170 mm

Raidisseur en aluminium

Trappe de visite intérieure

Console sur tiroir

Largeur maximum de 3 mètres

Répond aux normes thermiques et acoustiques

Sous avis technique CSTB/FCBA Manoeuvre

Motorisation io-RS 100 en standard / io-RS100 Solar en option Finition

Pour le coffre : 32 couleurs plaxées pour menuiseries PVC

24 couleurs RAL pour menuiseries Bois

24 couleurs RAL pour menuiseries Aluminium Pour le tablier alu : 23 couleurs RAL Pour la lame bioclimatique : 8 couleurs RAL Tablier

Lame aluminium 40mm ou lame bioclimatique (jusqu’à hauteur sous coffre de 1500mm). Thermique :

Uc = 1,03 W/m².K. avec isolant thermique PSE blanc standard. Acoustique :

45 dB en standard. Aéraulique :

Étanchéité à l'air : C*4 moteur et treuil grâce au joint périmétral sur l'embout.

Résistance au vent : V*4 en largeur 3 ml.