Parlons ARTIBAT, parlons solaire EDILIANS

Aux côtés des Compagnons du devoir et de son partenaire DOREMI, pionnier en France de la rénovation énergétique performante, EDILIANS vous donne rendez-vous au salon ARTIBAT 2023. L’acteur clé de l’écohabitat vous dévoilera ses dernières innovations, pour vous accompagner toujours plus loin dans l’optimisation de vos rénovations de toiture.

Tuile et ardoise Solaire Max, Easy Roof Intégration Kit, et encore bien d’autres nouveautés vous attendent en avant-première, dès le 18 octobre, au stand EDILIANS (Hall 10A – D25), au cœur du pôle Gros Œuvre.

Montez en puissance, avec la Solaire Max

Best-seller d’EDILIANS depuis plus de 20 ans, la Solaire Max est la première tuile solaire universelle en intégration, compatible avec l’ensemble des produits de couverture existants sur le marché.

Aujourd’hui, EDILIANS présente une nouvelle version plus grande et plus puissante du modèle 18 cellules : la tuile et l’ardoise Solaire Max.

Avec une puissance unitaire de 80 à 100 Wc (contre 60 à 75 pour l’ancienne génération de couleur noire), la nouvelle tuile Solaire Max rouge bat des records !

Elle offre une intégration parfaite et harmonieuse, en neuf comme en rénovation, grâce à ses coloris qui lui permettent de se fondre à la toiture pour préserver l’identité architecturale des bâtiments, anciens comme modernes (une solution de choix dans les zones ABF !). Sa flexibilité de pose, bien meilleure que celle d’un panneau solaire, permet de s’adapter à toutes les géométries de toit.

Hautement résistante à la grêle, la nouvelle tuile Solaire Max offre une garantie d’étanchéité parfaite pendant 20 ans, extensible jusqu’à 30 ans. Sa mise en œuvre est aussi simple et sécurisée que des tuiles en terre cuite, grâce aux raccords électriques Plug & Play.

Passez au photovoltaïque prêt à installer, avec Easy Roof Integration Kit

À la fois élégant et robuste, le nouveau EASY ROOF INTEGRATION KIT est conçu pour résister aux conditions météorologiques extrêmes – essentiel dans un climat qui se dérègle !

Cette option clé en main comprend :

Un procédé de fixation Easy Roof Intégration Kit, reconnu pour sa fiabilité et sa facilité d’installation.

Un panneau solaire Jinko Tiger Neo FULL BLACK équipé d’une nouvelle génération de cellules photovoltaïques, permettant de mieux gérer l’ombre. Même en cas de faible ensoleillement, il fournit une puissance de 524 Wc et une production d’énergie maximale et durable.

Un pack électrique complet (micro-onduleur ou onduleur central, câbles AC et DC protection électrique).

Avec 25 ans de garantie et une puissance linéaire garantie d’au moins 87,4% pendant 30 ans, EASY ROOF INTEGRATION KIT est une solution idéale pour permettre à vos clients de passer à l’autoconsommation énergétique en toute sérénité.

