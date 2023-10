LEDVANCE SPOT COMBO orientable : le spot recouvrable 6 en 1 !

Le spot COMBO de LEDVANCE dispose de trois températures de couleurs et de deux puissances au choix, sélectionnables via des interrupteurs présents sur le spot et l’alimentation. Il est en plus recouvrable par la plupart des isolants et dispose d'une bague d'étanchéité à l'air. Il est donc compatible pour les constructions BBC.

Il est de plus IP65 et la tension sur le secondaire est <30VDC. Il est donc compatible Volume 1 salle de bains. De plus, il possède un bornier avec repiquage.

Enfin, le spot combo est personnalisable grâce aux nombreuses collerettes de finition en option.

Matériaux (détail) :