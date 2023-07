DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL : écran de sous-toiture

L’écran de sous-toiture universel HPV R2 se caractérise par une longévité particulièrement élevée et protège ainsi durablement les combles des infiltrations accidentelles d’eau dues à la rupture ou au déplacement d’un élément de couverture ou de neige poudreuse.

Sa légèreté rend la mise en œuvre simple et confortable, sa flexibilité assurant en outre une plus grande sécurité pendant la phase chantier.

Grâce à sa grande polyvalence, cet écran de sous-toiture unique en son genre peut être utilisé aussi bien dans le cadre de toitures en pente qu’en tant que pare-pluie.

En toiture : pose sur support discontinu au contact ou non de l'isolant thermique (entraxe maxi entre chevrons: 60 cm) ou continu type volige ou panneau OSB.

En façade : pose comme pare-pluie derrière un bardage ventilé à joints fermés. DELTA-XX PLUS® UNIVERSAL est compatible avec une phase chantier jusqu’à 3 mois conformément au DTU 31.2.

Pose conforme aux DTU 40.29 (écran de sous-toiture) et DTU 31.2 et 41.2 (pare-pluie).

La solution universelle pour tous vos projets de toitures et façades !

Matériaux (détail) :

Association multi-couches de géotextiles en polypropylène (technologie bi-composants) sur les faces externes et d’un film respirant monolithique intermédiaire en polyuréthane. Avec deux bords autocollants intégrés améliorant l’étanchéité au vent. Réduit la pénétration d'air froid et le claquement au vent.

Labels & Certifications (détail) :