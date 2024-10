DL Menuiserie poursuit son expansion avec l'acquisition de Sodiferbat, spécialisée dans la menuiserie pour le secteur tertiaire et le bâtiment. L'objectif : renforcer sa présence locale tout en élargissant son offre de services.

Le spécialiste dans l'aménagement de l'habitat, DL Menuiserie annonce l'acquisition de Sodiferbat, une PME située au Teich, dans le bassin d'Arcachon.

Ce rachat, qui s'inscrit dans une stratégie de développement amorcée en 2020, vise à renforcer l'expertise du groupe en matière de menuiserie extérieure tout en diversifiant ses marchés. Avec cette acquisition, DL Menuiserie ambitionne de devenir un acteur majeur dans la rénovation énergétique et l'aménagement extérieur.

« Construire un groupe aux appuis solides »

Créée en 1993, l'entreprise DL Menuiserie emploie aujourd'hui 80 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 14 millions d'euros en 2023. Grâce à cette nouvelle acquisition, le groupe espère atteindre un chiffre d'affaires de 17 millions d'euros d'ici fin 2024.

L'intégration de Sodiferbat, qui conserve son identité et ses 15 salariés, permet à DL Menuiserie d'élargir son offre de services en intégrant des compétences supplémentaires dans les secteurs du bâtiment et du tertiaire. En parallèle, la PME bénéficiera de la force commerciale et des moyens logistiques du groupe pour assurer son développement futur.

« Accueillir Anthony Bernardoni et ses équipes au sein du groupe DL Menuiserie est une sincère satisfaction : leurs connaissances du bassin d’Arcachon, leurs expertises complémentaires, ainsi que leur maitrise du secteur chantier et tertiaire nous apportent beaucoup. Nous avons à cœur de construire un groupe aux appuis solides, aux valeurs fortes de service client et de responsabilité », explique Clément Descudet, PDG du groupe.

Sous l'impulsion de ses dirigeants, DL Menuiserie poursuit également une démarche de RSE. Parmi les initiatives : un maillage territorial optimisé pour réduire l'impact environnemental des déplacements, ainsi qu'un partenariat avec des entreprises locales, engagées dans des pratiques durables comme le recyclage des menuiseries déposées sur les chantiers.

Marie Gérald

Photo de Une : DL Menuiserie