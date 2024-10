Léon Grosse acquiert De Groot & Visser et fonde l’alliance Weclad

Le groupe de BTP Léon Grosse a annoncé l'acquisition du façadier néerlandais De Groot & Visser. La société forme, avec d'autres entités rachetées (Techniwood, Kyotec, Rinaldi), le réseau Weclad. L'objectif de ce dernier : développer sa forte présence sur le marché européen de la façade.

Léon Grosse n’en finit pas avec sa stratégie d’acquisition. Après Kyotec, Rinaldi et Techniwood, le groupe BTP a annoncé le rachat de la société néerlandaise De Groot & Visser, spécialisée dans la façade.

Ainsi, « nous poursuivons notre stratégie de diversification et d'internationalisation dans le secteur clé des façades pour constituer un leader du marché à l’échelle européenne », expose Olivier Crillon, directeur général de Léon Grosse.

Car les quatre façadiers, maintenant sous le giron du groupe, forment depuis fin septembre 2024 l’alliance Weclad. L’idée : jouer sur leurs complémentarités dans différents domaines (design, hors-site, sur-mesure…) et créer des synergies, de manière à développer sa forte présence sur le marché européen de la façade.

La naissance d’une mutualisation sur le plan technique, industriel et commercial

Concrètement, l’alliance Weclad repose sur un réseau de six bureaux d’études et de cinq usines dans quatre pays européens : Portugal, France, Pays-Bas et Pologne.

« La maîtrise des spécificités réglementaires de chaque pays, le partage des retours d’expérience de l’ensemble des projets menés à l’échelle européenne, et la dimension interculturelle des équipes permettent de nourrir constamment les offres proposées par l’alliance », lit-on dans le communiqué de Léon Grosse. Aussi, « la capacité de production multisites permet de décupler les options technologiques dans la conception sur-mesure, tout en augmentant la flexibilité de production et logistique de l’ensemble », souligne le groupe.

Les différentes entités de Weclad pourront entreprendre une mutualisation produit, cristallisée autour de solutions phares, telles que les panneaux de façade Panobloc de Techniwood ou les systèmes CVC Evost et Kyofix de la marque Kyotec. Sans compter, en interne, un pôle bas-carbone de Weclad, qui veillera à « l’optimisation des ressources » et la « combinaison des solutions » susnommées, en construction neuve comme en rénovation.

Les membres ont aussi pour mission de proposer une alternative bas-carbone en phase commerciale. Ils suivent également et unanimement un objectif environnemental : -15 % d’intensité carbone d’ici 2025.

Virginie Kroun

Photo de Une : Weclad/Léon Grosse