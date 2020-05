Dadh, « des applis pour des hommes », a lancé le 25 février dernier une nouvelle plateforme : ArchiZ, qui génère automatiquement des descriptifs et estimations pour des produit d’aménagement intérieur, dans le but de faire gagner du temps aux architectes, maîtres d’œuvre et décorateurs. Précisions.

L’entreprise dadH, pour « des applis pour des Hommes », annonce le lancement de l’application ArchiZ (prononcé « Arch’Easy »), qui vise à faciliter le travail des architectes et maîtres d’œuvre lors de la conception de leurs projets d’aménagement intérieur.

Faire gagner du temps en générant des descriptifs

Disponible depuis le 25 février 2020, l’application aide les architectes, maîtres d’œuvre et décorateurs à rédiger le descriptif et l’estimation de leurs projets. Grâce à cet outil digital qui les génèrent automatiquement, ils évitent une tâche souvent fastidieuse et gagnent ainsi du temps.

« Avec archiZ, j'ai souhaité apporter aux architectes, architectes d'intérieur et chefs de projet, qui perdent trop de temps sur certaines tâches de la prescription, une solution fiable et ergonomique, ni trop technique, ni trop spécialisée et qui réponde à leurs propres enjeux », explique Solène Besse, ancienne responsable du pôle économie de la construction du groupe Kardham et co-fondatrice de dadH.

Au-delà du gain de temps permis par la production automatique des descriptifs (notices et CCTP) et des estimatifs, l’application web met également les maîtres d’œuvre en relation avec les fabricants pour les aider à affiner leur prescription en fonction de questionnements spécifiques.

Devenir une bibliothèque de produits

La plateforme ArchiZ a à terme pour vocation de devenir une bibliothèque de référence, recensant les descriptifs et tarifs de nombreux produits, tels que cloisons amovibles, faux-plafonds, revêtements de sols, menuiseries intérieures, équipements électriques ou équipements sanitaires. De grandes marques d’aménagement intérieur ont déjà le rejoint le projet. Parmi eux : Muraspec Buflon, Acoplan, Vicoustic, Mosa, Balsan, Hager, Legrand, ou encore Villeroy&Bosch.

C.L.