Le Grand Prix de l’urbanisme a été attribué à Sabine Barles. Ses travaux pionniers sur les flux de matière et d’énergie en ville placent l’écologie au cœur de l’aménagement. Trois autres femmes ont également été saluées par le jury pour leur engagement dans la transformation des territoires.

Spécialiste du métabolisme urbain, Sabine Barles, professeure à l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, interroge depuis trente ans la matérialité des villes : déchets, sols vivants, eaux usées, alimentation. Elle explore comment ces flux invisibles peuvent devenir les leviers d’une transition écologique territoriale.

En élargissant les périmètres d’intervention au-delà des limites administratives, elle propose de nouvelles échelles de projet, plus cohérentes avec les réalités physiques et sociales des territoires.

Ses recherches, appuyées sur des données quantitatives, défendent une sobriété choisie, nécessaire à une gestion efficace des ressources. Elle milite pour un urbanisme qui prenne en compte l’organisation socio-spatiale des sociétés autant que leur empreinte environnementale. Engagée dans plusieurs expérimentations locales, elle applique ses concepts sur le terrain, notamment à l’échelle du bassin versant de la Seine.

Ses travaux lui ont valu d'être récompensée, le 25 juin dernier, par le Grand Prix de l'urbanisme. Elle succède ainsi à Claire Schorter, lauréate de ce prestigieux prix en 2024.

Trois nominées engagées aux avant-postes de la fabrique urbaine

Le jury a également souhaité mettre à l’honneur trois femmes aux parcours remarquables. Gwenaëlle d’Aboville, directrice de l’agence Ville Ouverte, développe depuis vingt ans une pratique fondée sur la concertation et la programmation participative.

Emmanuelle Cosse, présidente de l’Union sociale pour l’habitat et ancienne ministre, est distinguée pour son engagement en faveur d’un urbanisme plus juste et inclusif.

Enfin, Chris Younès, philosophe et professeure, éclaire l’urbanisme par une pensée sensible des lieux, où se croisent philosophie, architecture et écologie.

Un Grand Prix ancré dans les transitions de la ville

Créé en 1989, le Grand Prix de l’urbanisme valorise chaque année une personnalité qui contribue à faire avancer la discipline. Présidé cette année par Philippe Mazenc, directeur général de l’aménagement, du logement et de la nature, le jury 2025 illustre la diversité des approches qui façonnent la ville d’aujourd’hui. Avec cette nouvelle édition, l’urbanisme confirme sa mutation : moins technique et désormais pleinement engagé dans les enjeux de transition écologique.

Par Jérémy Leduc

Photo de Une : Adobe Stock