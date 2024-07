Cathédrale de Rouen : un incendie s’est déclaré au niveau de la flèche

Un incendie s’est déclaré au niveau de la flèche de la cathédrale de Rouen, actuellement en rénovation, ce jeudi vers midi. Rapidement maîtrisé, le feu n’a heureusement pas fait de victime. Ce sont des ouvriers présents sur le chantier qui ont signalé le départ de feu.

La malédiction se poursuit pour les chantiers de rénovation de cathédrales. Après Notre-Dame de Paris il y a 5 ans, un incendie s’est déclaré ce jeudi au niveau de la flèche de la cathédrale de Rouen, en rénovation depuis 8 ans, et qui avait entamé une nouvelle phase de travaux en avril dernier.



L’objectif de ces travaux : décaper la structure en fonte de fer, retirer le plomb de la peinture, consolider les éléments fragiles, et plus largement protéger la flèche contre les intempéries.

Le départ de feu rapidement maîtrisé



Ce sont des ouvriers présents sur le chantier qui ont signalé le départ de feu en fin de matinée.



Grâce à l’intervention d’une soixantaine de pompiers, le feu a pu être circonscrit rapidement. « Il n’y a aucune victime, si ce n’est des ouvriers qui ont inhalé de la fumée et qui sont pris en charge par les pompiers», a précisé Monseigneur Dominique Lebrun, archevêque du diocèse de Rouen auprès de France Info.

Incendie au sommet de la flèche de la cathédrale de #Rouen ️



️ Le feu est circonscrit.



Reconnaissance aux sapeurs-pompiers qui poursuivent une surveillance active de l'édifice religieux. https://t.co/eUEKJtVoFi — Préfet de Normandie et de la Seine-Maritime (@Prefet76) July 11, 2024

Un SMS a été envoyé aux Rouennais pour leur demander d’éviter le secteur et permettre aux pompiers d’intervenir plus facilement. Les habitants ont toutefois pu observer de loin un panache de fumée noire s’échappant d’une bâche blanche située au niveau de la flèche.



Par chance, la flèche – en métal et non pas en bois – a résisté au feu. Cette flèche gothique, qui culmine à 151 mètres de hauteur, est par ailleurs la plus haute de France.



L’origine du feu reste inconnue à ce stade.



