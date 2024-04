Fin février dernier, la cathédrale de Rouen a entamé sa cinquième phase de rénovation. Ce qui signifie une nouvelle phase d’échafaudage pour Tubesca-Comabi, expert de solutions d’accès et de travail en hauteur.

Cela fait huit ans que la cathédrale de Rouen est en rénovation. Les travaux sur le monument du XIIème siècle portent sur sa flèche, située entre 103 et 125 mètres de hauteur et endommagée par l’usure des deux matériaux : l’acier Corten et la fonte.

La restauration compte de multiples opérations : déplombage de la peinture, remplacement des pièces manquantes, traitement et consolidation des éléments fragiles, remplacement des fixations…

Depuis le 19 février dernier, la cinquième des sept phases de chantier a été entamée. Celle-ci vise à décaper la structure en fonte de fer et à une mise en peinture méticuleuse de la flèche. Le traitement permettra de protéger la flèche et assurer sa résistance face aux intempéries et autres éléments extérieurs.

Ce qui nécessite 152 mètres d’échafaudages, fournis par Tubesca-Comabi, spécialiste de solutions d’accès et de travail en hauteur.

La solution multidirectionnelle M368 de Tubesca-Comabi réajustée pour le monument

Avec l’entreprise Lanfry, intervenant sur le chantier, Tubesca-Comabi a dû prendre en compte l’architecture particulière de la cathédrale gothique. Il est en effet impossible de s’appuyer sur la toiture des nefs et de la croisée. Sans compter la présence d'excroissances fragiles (statues, gargouilles…).

Dès sa première intervention dans la rénovation, l’expert en échafaudage a donc opté pour la solution multidirectionnelle M368 (8 positions), adaptable aux formes géométriques et architecturales.

« La base opérationnelle du chantier est située à l'intérieur du tabouret de la flèche. Le plan prévoit que l'échafaudage soit monté progressivement, par tronçons. Une fois qu'une phase est achevée, une nouvelle plateforme est mise en place pour accueillir la phase suivante. Seule la façade Sud de la cathédrale est constamment équipée d'échafaudages ainsi que d’une plateforme intermédiaire pour le stockage des matériaux et qui sert aussi de point de départ des ascenseurs et des escaliers », décrit l’industriel.

Pour les phases 3, 4, 5 et 6 de la restauration, l'échafaudage sera entièrement couvert de bâches verticales, afin de protéger les ouvrages en plomb. « Une conception particulière fut nécessaire et permet d’assurer de manière durable, la mise hors d’eau du chantier », souligne Tubesca-Comabi. Le fabricant et l’entreprise Lanfry ont fait le choix d'amarrer l'échafaudage dans les joints de pierre, « afin de ne pas endommager la structure ».

Leur plan prévoit également d’autres dispositifs de prévention santé et sécurité pour les travailleurs. On relève notamment un sas de décontamination conçu pour le plomb, mais aussi un troisième ascenseur, facilitant l’acheminement du matériel.

Virginie Kroun

Photo de Une : Tubesca-Comabi