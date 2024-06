Législatives : les architectes émettent leurs propositions

Après le secteur du bâtiment et de l’immobilier, c’est au tour des architectes d’émettre leurs propositions pour les élections législatives. Le CNOA appelle ainsi les futurs députés à répondre à la crise du logement, à miser sur la solidarité entre les territoires, et à encourager la rénovation des bâtiments.

L’Ordre des Architectes, qui vient tout juste d’élire son nouveau président en la personne de Christophe Millet, publie à son tour ses recommandations en vue des élections législatives.

Le CNOA appelle les futurs députés à prendre à bras le corps le problème de la crise du logement. Le conseil national plaide notamment pour un habitat de qualité et abordable, alors que le logement pèse toujours plus lourd dans le budget des ménages français.

Rénovation, solidarité territoriale, et sobriété au programme

La rénovation et la réhabilitation se révèlent également être des solutions particulièrement pertinentes, permettant de réduire les dépenses énergétiques des foyers, et les risques de précarité énergétique.

Autres recommandations : encourager la solidarité et la complémentarité entre les métropoles, le périurbain et la ruralité, favoriser l’émergence de filières locales de matériaux, et accompagner les acteurs du territoire sur la sobriété foncière.

Se disant inspiré par les récents débats autour des projets de loi « Simplification de la vie économique » et « Logement abordable », l’Ordre des Architectes souhaite ainsi « une législature tournée vers un aménagement des territoires plus concerté, vers la sobriété des sols et la maîtrise des ressources »

Claire Lemonnier

Photo de une : Pexels ©David Henry