Enscape est, sur le marché de l’architecture, l’un des principaux fournisseurs de logiciels de modélisation 3D. Aujourd’hui, la société enrichit sa solution et lance officiellement Enscape 3.0, offrant ainsi à ses utilisateurs un moyen plus simple de créer des rendus en temps réel et des expériences immersives. Explications.

Fondé en Allemagne, le logiciel Enscape permet à ses utilisateurs de créer des visualisations 3D, en temps réel de haute qualité, à partir de données de planification existantes. En outre, des vidéos, des images panoramiques ou des simulations VR peuvent être dérivées automatiquement.

Olivier Riauté, architecte-infographiste et fondateur de l’agence française KeurK Architecture, témoigne : « Pour l’ambitieux projet Biotope à Lille par exemple, les rendus que nous avons créés étaient parfaits pour représenter ce que nous pensions être le meilleur pour le design. Enscape a été un outil absolument essentiel pour déterminer les décisions à prendre au cours de ce projet. »

C'est dans ce contexte que, début mars, la société décide de lancer Enscape 3.0. Totalement repensée, la nouvelle interface, plus intuitive, permet de naviguer et d’interagir avec les logiciels, sans aucune formation préalable.

Les avantages d’Enscape 3.0

Compatible avec les logiciels de CAO Autodesk Revit, Rhino, ArchiCAD, Vectorworks et SketchUp, Enscape 3.0 se vend à un prix « abordable » selon la société, et convient aussi bien aux petits cabinets d'architectes qu'aux grands bureaux. L'avantage principal d’Enscape est, en plus d'offrir la possibilité d’intégrer les visualisations dès le début du processus de conception, de simplifier l’intégralité du flux de travail, dès la première esquisse.

L’une des nouvelles fonctionnalités du plug-in Enscape 3.0 est la gestion des téléchargements. Grâce au mode collaboratif, les utilisateurs ont un nouveau, et un meilleur moyen de les partager, de les gérer et de les organiser. De plus, les utilisateurs Vectorworks peuvent désormais effectuer, en une seule fois, un rendu par lots d’un ensemble d’images, et donc gagner un temps considérable à la création de rendus.

Grâce à l’outil, appelé source unique de vérité, les utilisateurs peuvent également travailler directement dans leur programme de Conception Assistée par Ordinateur (CAO) pour la réalisation de leur modèle 3D. A partir de ce dernier, Enscape 3.0 génère la visualisation, sans étapes intermédiaires ni exportation ou importation de différents formats de fichiers. Plus précisément, « les éléments provenant de régions et de cultures spécifiques font désormais partie de la bibliothèque et sont constamment mis à jour. »

« Rendre le bâtiment mais aussi tout ce qui l’entoure et le compose, y compris l'ameublement, tangibles avant que l'ensemble ne devienne une réalité, c'est ce que nous rendons possible avec Enscape 3.0 », conclut Christian Lang, PDG d'Enscape.

Marie Gérald

Photo de Une : Enscape.