Dans les Côtes-d'Armor, l'agence d'architecture Line UP (Alexandre Plantady et Chloé Lauriot Prévost) ,établie à Rennes, a réalisé une maison individuelle à la forme élémentaire et aux traits épurées. Fonctionnalité, sobriété et simplicité sont au rendez-vous.

Le site est surprenant. Néanmoins, la maison, qui se fond avec tact dans un environnement farouche, est identifiable grâce à sa toiture de couleur sombre et sa vêture en bois. Line Up Architecture, qui a été mandaté pour mener à bien le projet, a mis tout en œuvre pour engendrer une résidence hors-pair aux diverses qualités. Dans un contexte marqué essentiellement de constructions résidentielles, la nouvelle habitation a tout pour satisfaire. Située légèrement à l'écart des autres parcelles, en deuxième rang des maisons donnant sur rue, le terrain se retire délicatement de la côte pour s'ouvrir au nord sur une grande prairie. Un petit air champêtre loin de déplaire aux habitants. Crédit photo : Nicola Da Silva Lucas La juste mesure L'agence d'architecture qui puise sa force dans l'entrechoc des contraires, et après avoir observé les lieux, a trouvé la juste mesure pour y tisser son programme. Ce dernier, aussi simple que fonctionnel, vient s'accomoder aux lieux et entame de facto sa nouvelle histoire. Attentifs aux besoins du voisinage, les architectes ont imaginé une forme simple qui se fond dans le paysage, sans céder à la tentation du vernaculaire. Ancrée au sol, cette grande maison sait tirer parti de l'ensoleillement. Ainsi, tous les espaces intérieurs et le jardin jouissent d'une grande luminosité tout au long de la journée. Les architectes ont orienté les différentes ouvertures pour cadrer les vues souhaitées, tout en préservant l'intimité des occupants. Tout a été finement étudié pour assurer le confort de tous. Crédit photo : Nicola Da Silva Lucas En ardoise et en bois La recherche de sobriété inspire le duo de Line Up, et traverse toute la production de l'agence, qui défend avec justesse une architecture à l'écoute de son époque et répondant aux enjeux contemporains. La maisons des Côtes-d'Armor en est la conséquente. L'ensemble, délicatement ancré dans les champs, semble émerger du sol comme un pluton granitique. Cet effet est dû à sa couverture en ardoise côté nord, censée protéger l'espace intérieur, tandis que le pignon est sur lequel il s'appuie reprend la même expression des constructions voisines. À la fois différente mais s'adaptant à son voisinage, la maison entame un fin dialogue avec son environnement, que ce soit par le jeu d'ouvertures ou par sa témérité. Crédit photo : Nicola Da Silva Lucas L'attention aux détails À l'instar d'un caméléon, la maison change d'aspect. Quand elle est fermée, le système d'occultations harmonise la façade et constitue une unité en octroyant à cette dernière une certaine abstraction. À l'inverse, quand la maison est ouverte, les volets rythment l'ensemble en révélant les espaces à vivre et renforçant le lien entre intérieur et extérieur. À chacun des matériaux utilisés ses aptitudes, et les détails habilement exécutés démontrent la méticulosité de l'ouvrage. Fidèle à ses principes, Line Up Architecture a réalisé un projet sur-mesure aux valeurs variées. Sipane Hoh Crédit photo : Nicola Da Silva Lucas