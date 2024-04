L'Association pour la Recherche sur la Ville et l'Habitat (ARVHA) annonce le lancement de la douzième édition du Prix des femmes architectes pour l'année 2024. Soutenue par le Conseil National de l'Ordre des Architectes et la Ville de Paris, cette initiative vise à mettre en lumière les réalisations et les parcours remarquables des femmes dans le domaine de l'architecture.

L'objectif du prix Femmes Architectes lancé par l'Association pour la Recherche sur la Ville et l'Habitat (ARVHA) est double : fournir des modèles inspirants aux jeunes femmes architectes, et favoriser la parité au sein d'un domaine traditionnellement dominé par les hommes. Les critères d'éligibilité à cette compétition sont simples, il suffit être membre de l'Ordre des Architectes et être l'auteure des projets soumis à la considération du jury. Quatre distinctions seront décernées lors de cette édition, dont le Prix Jeune Femme architecte, destiné aux architectes de moins de 40 ans, qui récompensera entre 3 et 5 projets, qu'ils soient réalisés ou en cours de réalisation. Le Prix de l'œuvre originale réalisée par une femme architecte mettra en avant la créativité et l'originalité, quant au ​​​Prix Femme architecte il sera décerné à une architecte dont le travail a abouti à la construction de 3 à 5 ouvrages. Enfin, le Prix International, ouvert aux architectes femmes inscrites à l'Ordre des architectes en dehors de la France, met en avant l'excellence et l'impact global de leur travail à travers 3 à 5 réalisations. La compétition s'est ouverte officiellement le 15 avril 2024 pour accueillir les candidatures et se clôturera le 31 juillet 2024. La remise des prix est prévue le 28 novembre 2024. Marie Gérald Photo de une : ARVHA