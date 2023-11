Prix Femmes Architectes 2023 : les lauréates dévoilées !

L’Association pour la Recherche sur la Ville et l’Habitat (ARVHA) a dévoilé les lauréates de la onzième édition du « Prix des Femmes architectes ». Cette année, c’est Françoise N'Thépé qui s’est imposée.

L'Association pour la Recherche sur la Ville et l'Habitat (ARHVA) a lancé en 2023 la onzième édition duPrix des femmes architectesavec le soutien du Pavillon de l’Arsenal, du Conseil National de l’Ordre des Architectes (CNOA), de la Région Ile-de-France et la Ville de Paris.

L'objectif est triple : mettre en lumière les réalisations et les carrières des femmes architectes, offrir des modèles inspirants pour les jeunes architectes féminines, et encourager la parité dans une profession traditionnellement dominée par les hommes.

Françoise N'Thépé reçoit le prix « Femme Architecte 2023 »

La cérémonie de remise des prix, vendredi 23 novembre dernier, a ainsi été l'occasion de célébrer le talent de ces femmes architectes.

Le « Prix Femme Architecte 2023 » a été remis à Françoise N'Thépé. Diplômée de l’école Spéciale d’Architecture à Paris, elle exerce le métier d’architecte depuis 20 ans, et a dirigé la conception et la construction de projets importants. Elle désire maintenant proposer son savoir-faire à l’international, en développant notamment des projets et des liens avec l’Afrique.

Victoria Migliore a été honorée du prix « Jeune Femme Architecte 2023 » pour son architecture soucieuse de valoriser les savoir-faire et ressources locales. Une mention spéciale a également été attribuée à Emmanuelle Dechelette.

Ludovica Di Falco a été récompensée du « Prix Œuvre Originale » pour son projet intitulé le « campus SNCF Pantin ».

À l'échelle internationale, Dikkie Scipio s'est vu décerner le « Prix International 2023 » pour ses oeuvres aux Pays-Bas, tandis que Mari Antonella a reçu une mention spéciale pour son travail artistique en Italie.

Une mention spéciale « Pionnière » a également été accordée à Monique Labbe. Cette année, l'ARVHA a reçu un grand nombre de participations, avec 1 270 œuvres soumises par 350 femmes architectes.

Marie Gérald

Photo de Une : © PFRunner